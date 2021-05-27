محافظ الدقهلية يتفقد اصطفاف معدات منظومة النظافة التابعة للإدارة الجديدة

تفقد اليوم الخميس، الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اصطفاف معدات منظومة النظافة التابعة للإدارة الجديدة يرافقه الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية والدكتورة سارة عبد الحميد متدربة البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين وذلك بالإستاد الرياضي بالمنصورة.

قرر الدكتورأيمن مختار محافظ الدقهلية، إنشاء إدارة عامة جديدة لنظافة وتجميل الشوارع والميادين بنطاق أحياء شرق وغرب مدينة المنصورة وضواحيهما.

وقال محافظ الدقهلية أن الإدارة الجديدة مهمتها الإشراف والمتابعة لكافة أعمال النظافة ورفع القمامة وكنس وغسيل وتجميل وصيانة الشوارع والميادين بنطاق أحياء شرق وغرب المدينة والضواحي التابعة لهما..

وقال محافظ الدقهلية أن المعدات المشار إليها تم تخصيصها من " أحياء شرق وغرب المنصورة ومركز المنصورة "لتمكين الإدارة الجديدة من أداء مهمتها والمتابعة لجميع الأعمال المكلفة بها، وأشار " مختار" إلى أن الإدارة الجديدة مكلفة كذلك بالإشراف على أعمال الجمع المنزلي للقمامة بالإضافة لأعمال التجميل والتطوير للشوارع والميادين بنطاق مدينة المنصورة والمتمثلة في أعمال صيانة الشوارع وترميم الأرصفة وترميم الحفر والتصدي لكافة السلبيات الفنية المتواجدة بالشوارع وكذلك الإشراف على أعمال الدهانات للارصفة والبلدورات، وأعمال التشجير وصيانة الحدائق بالجزر الوسطي وذلك من خلال الإستعانة بالورش الصناعية التابعة لشرق وغرب مدنة المنصورة ومركز المنصورة.

هذا وقد وجه محافظ الدقهلية بضرورة بذل كل الجهود من من قبل الإدارة الجديدة وجميع العاملين التابعين لها من أجل الحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة "المنصورة" عاصمة الدقهلية..

ومن الجدير بالذكر أن الإصطفاف شمل كافة أنواع المعدات والتي تتضمن لوادر ولوادر مفصلية وزاحفة وسيارات نقل 10 طن و5 طن وسيارات كسح مياة ومكنسيات.



حضر الإصطفاف محمد عبد الباقي رئيس حى غرب المنصورة ومحمد البسيوني رئيس حى شرق المنصورة وهاني سليمان رئيس مركز المنصورة، وخالد جلال مدير عام المركبات بديوان المحافظة.

وأكد الدكتورأيمن مختار، محافظ الدقهلية، أنه لن يسمح بالفساد خاصة في المخابز والاسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع لتوفيرالاحتياجات اليومية للمواطنين بمنافذ البيع وتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية وحملات التفتيش التي يتم بموجبها تحرير المخالفات والتحفظ على المضبوطات، وضبطت الحملات العديد من المخالفات التموينية بالأسواق والمخابز بنطاق المحافظة، و تم في مجال المخابز ضبط أحد مطاحن القطاع الخاص يعمل في إنتاج وتوريد دقيق بلدى مدعم استخراج 82% بعجز مقداره 1300 جرام في الشيكارة الواحدة.