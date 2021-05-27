الخميس 27 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير خارجية ألمانيا يدعو إلى فرض مزيد من العقوبات الصارمة ضد بيلاروس

وزير الخارجية الألماني
وزير الخارجية الألماني هايكو ماس

دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس لفرض عقوبات أخرى صارمة ضد بيلاروس بعد إجبار طائرة ركاب على الهبوط وإلقاء القبض على معارض لحكومتها.


وقال ماس اليوم الخميس قبل اجتماع  لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في لشبونة إنه لا يزال لا يمكنه حاليا ذكر فروع صناعية معينة أو شركات فيما يتعلق بفرض الإجراءات العقابية.
 

واستدرك الوزير الألماني قائلا: "ولكن من الواضح أننا لا نعتزم إرضاء أنفسنا باتخاذ خطوات عقابية صغيرة، ولكننا نسعى لفرض عقوبات على الهيكل الاقتصادي ومعاملات الدفع في بيلاروس بشكل كبير تماما".
 

وأضاف ماس أنه يجب أن يفهم الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أن وقت الحوار ولى، وتابع أنه إذا لم يرضخ لوكاشينكو، فإنه "يجب توقع أن ذلك سيكون بداية لدوامة كبيرة وطويلة من العقوبات".
 

يذكر أن  الاتحاد الأوروبي مهد الطريق هذا الأسبوع لفرض عقوبات جديدة ضد جهاز السلطة في بيلاروس، يندرج من بينها فرض حظر طيران للشركات التابعة للدولة، كما أن هناك مساع في بروكسل ترمي إلى إدخال عقوبات مفروضة ضد قطاع الاقتصاد حيز التنفيذ قبل فصل الصيف.


وكانت السلطات البيلاروسية أجبرت طائرة تابعة لشركة "ريان آير" وهي في طريقها من اليونان إلى ليتوانيا على الهبوط في مينسك بمساعدة طائرة مقاتلة. 

وكان على متن الطائرة المعارض البيلاروسي رومان بروتاسيفيتش وزوجته صوفيا سابيجا، وقد تم اعتقالهما في مينسك.
 

وقال ماس إن الاتحاد الأوروبي يتوقع حاليا إطلاق سراح أكثر من 400 سجين سياسي كإشارة أولى من بيلاروس، وتابع: "طالما لم يحدث ذلك، فلن يمكن أن يكون هناك تراخ لدى الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بتمهيد الطريق لعقوبات جديدة".

وفي سياق متصل، قال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشنكو، أمس الأربعاء، إن بلاده تصرفت بشكل "قانوني" عند تحويل مسار طائرة راين إير في المجال الجوي البيلاروسي، نافيا أن تكون مقاتلة قد أجبرت طائرة الركاب على الهبوط.


وأكد لوكاشنكو في كلمة أمام نواب البرلمان "تصرفتُ بشكل قانوني لحماية شعبنا" معتبرا اتهامات بأن تكون مقاتلة من طراز “ميغ-29” أجبرت الطائرة على الهبوط في مينسك "محض أكاذيب"، حسب وكالة الأنباء البيلاروسية الرسمية “بيلتا”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن "العقوبات الأمريكية على بيلاروس قيد التنفيذ"، دون أن يدلي بأي تفاصيل حولها.

وأفادت وكالة "رويترز" بأن بايدن أدلى بهذه التصريحات للصحفيين أثناء مغادرته البيت الأبيض في طريقه إلى مسقط رأسه في ولاية ديلاوير.

وكان بايدن أعرب عن إدانته "بأشد العبارات" لحادثة طائرة "رايان إير" واعتقال سلطات بيلاروس للناشط المعارض رومان بروتاسيفيتش، متوعدا بـ"محاسبة" المسئولين عن ذلك.

وزير الخارجية الألماني بايدن بيلاروس هايكو ماس الاتحاد الأوروبي

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