الخميس 27 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الذهب يستقر دون 1900 دولار مع ترقب المستثمرين لبيانات أمريكية

الذهب
الذهب

استقرت أسعار الذهب اليوم الخميس، دون المستوى النفسي المهم عند 1900 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن حد ارتفاع الدولار من المكاسب مع ترقب المستثمرين لبيانات اقتصادية أمريكية قد تقدم إشارات بشأن التضخم والسياسة النقدية.

وبحلول الساعة 0917 بتوقيت جرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1895.10 دولار للأوقية، بعد تسجيله أعلى مستوى له منذ الثامن من يناير عند 1912.50 أمس الأربعاء.

وهبطت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.3 بالمئة إلى 1898.50 دولار للأوقية.
وقال المحلل المستقل روس نورمان إنه بالنظر إلى التحركات القوية منذ بداية أبريل نيسان، سيكون الذهب الآن عرضة "لبعض عناصر
جني الأرباح ولدينا بيانات يوم الجمعة بشأن الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة والتي ستركز عليها السوق بشدة".

وأضاف نورمان أن فترة من الاستقرار فوق 1900 دولار قد تكون مفيدة للذهب.

وارتفع مؤشر الدولار، مما يجعل الذهب أقل جاذبية لمن يحوزون عملات أخرى، وينتظر المشاركون في السوق عددا كبيرا من البيانات الأمريكية منها الناتج المحلي الإجمالي وأعداد طلبات إعانة البطالة التي ستصدر اليوم وتقرير الاستهلاك الشخصي الشهري غدا الجمعة.
وقلل مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) من أهمية ارتفاع ضغوط الأسعار وأكدوا على دعمهم للإبقاء على تيسير السياسة النقدية لبعض الوقت.

لكن نائب رئيس البنك راندال كوارلز قال أمس الأربعاء إنه مستعد لفتح محادثات بشأن الحد من إجراءات الدعم الطارئ، وقال إيه.إن.زد للأبحاث في مذكرة "انخفاض عائد السندات وضعف الدولار والضغوط التضخمية توفر خلفية مثالية للذهب".

وأضاف "ومع ذلك، يظل الذهب عرضة لأي أخبار بشأن تباطؤ مشتريات الأصول، إذ أن الاقتصاد العالمي في خضم انتعاش قوي".
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعد البلاديوم نحو واحد بالمئة إلى 2771.63 دولار للأوقية، وتراجعت الفضة 0.3 بالمئة إلى 27.62 دولار، وهبط البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1187.66 دولار.

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