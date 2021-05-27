بعد فترة توقف.. خالد النبوي يصور المشاهد الأخيرة من «أهل الكهف» بالمغرب

يصور الفنان خالد النبوي مشاهد فيلمه الجديد “أهل الكهف” على قدم وساق، حيث يكثف المخرج عمرو عرفة ساعات التصوير سعيا منه للانتهاء من كافة مشاهده خلال الفترة القليلة المقبلة.

وعلمت "الدستور" من مصدر داخل فريق العمل أن المخرج عمرو عرفة قرر تصوير المشاهد الأخيرة للفيلم في مناطق متفرقة بالمغرب، مشيرا إلى أنهم لم يتبقى لهم سوى أسبوعين ليرفع المخرج شعار فركش، ويبدأ مرحلة المونتاج على الفور استعدادا لطرحه بدور العرض السينمائي خاصة وأن الفيلم تأجل تصويره أكثر من مرة وتوقف منذ أكثر من شهرين.

فيلم "أهل الكهف" سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، ومن إخراج عمرو عرفة، ويشارك في بطولته محمود حميدة، مصطفى فهمي، خالد النبوي، بيومي فؤاد، غادة عادل، ريم مصطفى، صبري فواز، محمد ممدوح، عبد الرحمن أبو زهرة، بالإضافة لعدد كبير من النجوم.

وتدور قصة فيلم "أهل الكهف" حول صراع الإنسان مع الزمن، وهذا الصراع يتمثل في ثلاثة من البشر يبعثون إلى الحياة بعد نوم يستغرق أكثر من ثلاثة قرون ليجدوا أنفسهم في زمن غير الزمن الذي عاشوا فيه من قبل.

وتدخل النجمة غادة عادل ضمن أحداث دورها بفيلم "أهل الكهف"، فى صراعات كبيرة مع النجم خالد النبوى، حيث تقف مع الملك ضده، والذى يجسده الفنان مصطفى فهمى، والفيلم يتناول قصص وحكايات تاريخية مشوقة.

من جهة أخرى، يظهر خالد النبوي كضيف شرف ضمن حلقات مسلسل "البحث عن علا" الذي تخوض بطولته الفنانة هند صبري، والمقرر عرضه على منصة "نتفليكس" نهاية العام الجاري.

وتكثف النجمة هند صبري خلال الأيام القادمة تصوير مشاهد مسلسلها الجديد "البحث عن علا"، بعد انتهاء فترة الإجازة التي حصلت عليها عقب انتهاء تصوير مسلسل "هجمة مرتدة".

ويعد مسلسل "البحث عن علا" الجزء الثاني من مسلسل "عايزة أتجوز" الذي عرض قبل 10 سنوات، ومن المقرر عرضه على منصة "نتفليكس" وتقوم شركة الإنتاج الخاصة بهند صبري، بتنفيذ العمل الجديد

مسلسل “البحث عن علا” من بطولة هند صبري وسوسن بدر، وندا موسى، ومحمود الليثي، وعدد من ضيوف الشرف من إخراج هادي الباجوري.

ويرصد شخصية علا والتغييرات الاجتماعية التي طرأت في السنوات العشر الأخيرة، ويستكشف قصة الدكتورة الصيدلانية علا عبدالصبور التي تعيد اكتشاف أو إعادة اختراع ذاتها في محاولة لمواكبة تطورات الحياة المتسارعة، إلى جانب مغامراتها لإيجاد التوازن بين مسؤولياتها المتعددة مع المحاولات الحالمة للعثور على الحب في حياتها.