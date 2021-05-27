الخميس 27 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الدقهلية يحيل 43 محضرا بمخالفات تموينية للنيابة العامة

مخالفة تموينية
مخالفة تموينية

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ٱنه لن يسمح بالفساد خاصة في المخابز والأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين بمنافذ البيع وتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية وحملات التفتيش التي يتم بموجبها تحرير المخالفات والتحفظ على المضبوطات حيث ضبطت الحملات العديد من المخالفات التموينية بالأسواق والمخابز حيث أسفرت حملة الرقابة التجارية وحماية المستهلك التي تم تنفيذها بمركز المنصورة للمرورعلي المحلات التجارية والمطاعم لبيان مدي إلتزامهم بالقوانين المنظمة لشئون التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن ضبط عدد من المخالفات بالأسواق والمخابز والمحلات.

وقرر محافظ الدقهلية إحالة 43 محضرا بالمخالفات للنيابة العامة لإعمال شئونها في الوقائع المحررة بشأنها محاضر المخالفات.

وأوضح تقرير المرور للحملة والذي عرضه المحاسب ،السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية أنه تم تحرير عدد 4 محاضر ذبح خارج السلخانة بإجمالي مضبوطات 90 كجم وعدد 2 محضر عدم وجود شهادة صحية وعدد 1 محضر عدم وجود رخصة، كم تم تحرير عدد 22 محضرا للمخابز تنتج خبز غير مطابق للمواصفات والأوزان، كما تم تحرير عدد 15 محضرا بالمحلات والأسواق وقد تم مصادرة 9 مواتير مياه و10 كشافات و25 طقم شنطة معالق بكل شنطة 90 قطعة، وكلف محافظ الدقهلية، وكيل وزارة التموين بمتابعة تصرفات النيابة في محاضر المخالفات المشار إليها.

وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والاحياء ومديريات التموين ، والصحة، والطب البيطرى حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.

أخبار الدقهلية اخبار 5 شركات مقاولات تنهي من تنفيذ جامعة المنصورة الجديدة اخبار المنصورة

الأكثر قراءة

ريال مدريد يعلن رحيل زين الدين زيدان

قرار جمهورى بالموافقة على اتفاق شراكة لتدريس «الفرنساوى» بالمدارس الحكومية

هل أعلنت «التعليم» عن جدول امتحانات «الثانوية العامة»؟

ربة منزل تتهم موظف باغتصاب طفلتها فى قنا

«كمين وبصمة صوت».. تفاصيل القبض على رئيس شركة مياه فى «رشوة الملايين»

الرئيس السيسي: حريصون على تعزيز الدعم لجهود التنمية في جيبوتي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

عملية إعادة إعمار القضية الفلسطينية

ماجد حبته

استعمال «الإخوان» فى سنغافورة!

مؤمن المحمدي

المعارك والأسلحة

أحمد بهاء الدين شعبان

بين «سد إثيوبيا» ومعركة فلسطين «2»

منى رجب

حماية الأطفال فى شوارعنا

د.مينا بديع عبدالملك

فى ذكرى من أسطع أمجاد كنيسة الإسكندرية «2-3»

محمد مرعي

الحدث المنتظر بإعلان الجمهورية الجديدة

ثروت الخرباوي

أكذوبة كتابة الأحاديث فى عهد النبى

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

منع دخول الصحفيين الأجانب.. توصيات أمنية إسرائيلية جديدة حول غزة

الرئيس الفلسطيني يؤكد أهمية البدء بمسار سياسي لإنهاء الاحتلال

فلسطين تشكر مصر على ما تقدمه من مساعدات للمتضررين فى غزة