محافظ الدقهلية يحيل 43 محضرا بمخالفات تموينية للنيابة العامة

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ٱنه لن يسمح بالفساد خاصة في المخابز والأسواق ومحلات بيع كافة أنواع السلع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين بمنافذ البيع وتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والاحتكار.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية وحملات التفتيش التي يتم بموجبها تحرير المخالفات والتحفظ على المضبوطات حيث ضبطت الحملات العديد من المخالفات التموينية بالأسواق والمخابز حيث أسفرت حملة الرقابة التجارية وحماية المستهلك التي تم تنفيذها بمركز المنصورة للمرورعلي المحلات التجارية والمطاعم لبيان مدي إلتزامهم بالقوانين المنظمة لشئون التجارة الداخلية وحماية المستهلك عن ضبط عدد من المخالفات بالأسواق والمخابز والمحلات.

وقرر محافظ الدقهلية إحالة 43 محضرا بالمخالفات للنيابة العامة لإعمال شئونها في الوقائع المحررة بشأنها محاضر المخالفات.

وأوضح تقرير المرور للحملة والذي عرضه المحاسب ،السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية أنه تم تحرير عدد 4 محاضر ذبح خارج السلخانة بإجمالي مضبوطات 90 كجم وعدد 2 محضر عدم وجود شهادة صحية وعدد 1 محضر عدم وجود رخصة، كم تم تحرير عدد 22 محضرا للمخابز تنتج خبز غير مطابق للمواصفات والأوزان، كما تم تحرير عدد 15 محضرا بالمحلات والأسواق وقد تم مصادرة 9 مواتير مياه و10 كشافات و25 طقم شنطة معالق بكل شنطة 90 قطعة، وكلف محافظ الدقهلية، وكيل وزارة التموين بمتابعة تصرفات النيابة في محاضر المخالفات المشار إليها.

وأكد محافظ الدقهلية على تكثيف حملات الرقابة التموينية بنطاق المحافظة بالتعاون والتنسيق التام فيما بين رؤساء المراكز والمدن والاحياء ومديريات التموين ، والصحة، والطب البيطرى حرصا على صحة وسلامة المواطنين وكذا توفير مطالب وإحتياجات المواطنين من السلع والمواد التموينية والتصدى لجميع أنواع المخالفات وتطبيق القانون بكل الحسم والحزم حيال المخالفين.