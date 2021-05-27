الخميس 27 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«صحة كفر الشيخ»: لم يتم تسجيل أي إصابة بالفطر الأسود

مرض الفطر الأسود
مرض الفطر الأسود

قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إنه حتي الآن لم يتم تسجيل أي إصابة بالفطر الأسود على مستوى المحافظة، ولم يتم تخصيص أي غرف داخل مستشفيات العزل للمصابين به.

وأكدت وكيل وزارة الصحة بالمحافظة في تصريح لـ"الدستور" أن المديرية على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي طارئ، وأيضا تنفيذ أي قرار تصدره الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.

كانت وزارة الصحة والسكان وضعت تعريفا لمرض الفطر الأسود، وقالت الوزارة ممثلة فى قطاع الطب الوقائى، إن مرض الفطر الأسود هو مرض فطرى يصيب الإنسان كأثر جانبى لتدهور الجهاز المناعى، ولكنها نادرة الحدوث، وتصيب عادة الأغشية المخاطية المبطنة للجيوب الأنفية أو العينين أو الأنف أو الفم أو الأسنان أو عظام الوجه، وقد تمتد إلى الرئتين أو حتى الأوعية الدموية.

وعن الفطريات المسببة للمرض، أوضحت الوزارة أن المسؤل عن حدوث المرض، هو بعض أنواع الفطريات التى تنتمى لعائلة العفنيات، والتى تعيش في البيئات الرطبة مثل التربة أو المواد العضوية المتحللة مثل الأوراق أو الأسمدة أو الخشب هذه الفطريات تسمي الفطريات المخاطية.

وأشارت الوزارة، من خلال قطاع  الطب الوقائي إلى مصادر العدوي، وهى فطريات مقاومة للحرارة توجد في البيئة وتشير دراسات تمت بأخذ عينات بيئية الى أن تلك الفطريات توجد بشكل شائع في التربة ، ولكن نادر ما توجد فى عينات الهواء التى تختبر لوجود الجراثيم الفطرية.

وعن طرق انتقال العدوي، أكدت الوزارة أنه ينتقل عن طريق الاستتنشاق والتلامس والابتلاع.
 

الفطر الأسود كفر الشيخ الصحة عزل مواطنين

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