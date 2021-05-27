من الأسباب للأعراض.. أبرز المعلومات عن الفطر الأصفر الذي ضرب الهند

ذكرت صحيفة "تايمز أوف إنديا" أن الهند تشهد حاليا نوعًا خطيرًا من عدوى الفطر يدعى الفطر الأصفر.

وقالت نقلا عن خبراء إن الفطر الأصفر أكثر ترويعا من سابقيه، بسبب الطريقة التي يؤثر بها على أعضاء الجسم الداخلية.

وخلافا للفطرين السابقين اللذين يظهران أولا على الوجه، يبدأ الفطر الأصفر داخل الجسم قبل أن يظهر على سطحه، مما يسبب القيح ويبطء من التئام الجروح، وفي الحالات الخطيرة يمكن أن يسبب أعراضا مدمرة مثل فشل الأعضاء

لذللك من الضروري أن يطلب المرضى المساعدة من العدوى بمجرد أن يبدأوا في ملاحظة الأعراض، وترصد “الدستور” أبرز المعلومات عن الفطر الأصفر.

- تم اكتشافه في مدينة غازي آباد بولاية أوتار براديش.

-يُعد أكثر فتكًا من باقي الفطريات، التي سجلتها الهند خلال أزمة جائحة كورونا، رغم عدم توفر الكثير حوله.

-عدوى الفطريات الصفراء، ربما تكون أكثر فتكًا بسبب الطريقة التي تؤثر بها على أعضاء الجسم الداخلية.

- عبارة عن تراكم نوع من فطريات "كانديدا البيكانز"، والتي تتواجد في الحلق وتظهر على شكل بقع بيضاء.

- فقدان الوزن وانخفاض الشهية والخمول من الأعراض الشائعة لعدوى الفطريات الصفراء.

- تتفاقم إلى أعراض أكثر حدة تشمل تسرب القيح وفشل الأعضاء الداخلية للجسم، وبطء التئام الجروح والنخر الحاد.

- يمكن علاج الفطريات الصفراء بسهولة عند اكتشافها في الوقت المناسب، لكن المعضلة الرئيسية هي ظهور الفطريات داخل الجسم ما يصعب اكتشافها مبكرًا.

- العلاج المعروف للفطر الأصفر هو حقن "أمفوتيريسين ب"، وهو دواء مضاد للفطريات ويستخدم لعلاج الفطريات السوداء.

- الإصابة بالفطريات "السوداء، البيضاء، الصفراء"، يضطر الأطباء إلى إزالة أنوف المرضى أو عيونهم أو حتى فكهم لمنع الفطر من الوصول إلى الدماغ، ووفاة المريض.

-وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها، يبلغ متوسط معدل الوفيات بالعدوى 54%.

ويكافح الأطباء في الهند، التي يبلغ عدد سكانها أكثر من مليار و300 مليون نسمة، عدوى فطرية قاتلة تؤثر على مرضى فيروس كورونا، أو أولئك الذين تعافوا من المرض.