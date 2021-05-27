قرار من النيابة بشأن المتهمين في واقعة «الزفة» بإمبابة

أمر المستشار هشام رفعت الشريف، رئيس نيابة إمبابة، بإخلاء سبيل 5 أشخاص ألقي القبض عليهم عقب قيامهم بقيادة دراجات نارية في موكب عرس بمنطقة إمبابة.

وقررت النيابة إخلاء سبيل المتهمين بضمان محال إقامتهم بتهمة تعطيل حركة المرور وتعريض حياتهم وحياة الآخرين للخطر.

ونفى المتهمون الاتهامات المنسوبة إليهم مؤكدين عدم رغبتهم أو نيتهم في تعطيل حركة المرور قائلين: "كنا بنعمل زفة" ومنقصدش نضايق حد دي كانت احتفالات.

كانت تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من ملاحقة وضبط 7 دراجات نارية و5 أشخاص من قائديها بموكب عرس "بدون ترخيص" حال سيرهم بمنطقة إمبابة لقيامهم بتعطيل حركة المرور وتعريض حياتهم وحياة المواطنين للخطر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.