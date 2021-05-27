مطران سوهاج بـ«الكاثوليكية» يُخصص الأحد الأول من أغسطس يومًا للكهنة

مطران سوهاج بالكاثوليكية يخصص الأحد الأول من اغسطس يوماً للكهنة

اجتمع الأنبا توما حبيب مطران إيبارشية سوهاج بالكنيسة الكاثوليكية، مع مجلس المشورة للأباء الكهنة لإيبارشية سوهاج.

وأعلن الأنبا توما عن عدة قرارات جديدة تخص إيبارشية سوهاج من أهمها تخصيص يوم الأحد الأول من اسغطس يوم للكاهن من كل عام تقديرا لجور الكاهن وحث المؤمنين للصلاة من أجل مساندته في الرسالة والخدمة.

وأشار في بيان، إلى أن تم إنشاء رابطة للكهنة الحاليين مع الذين رحلوا للسماء على أن تقدم القداسات في جميع الكنائس بهذا اليوم من أجل الراحلين تخليداً لذكراهم الكهنوتية في الأحد الأول من اغسطس، كما تم إنشاء لجنة لأوقاف الإيبارشية وتعيين الأب روماني عدلي رئيسا لها ، وبدوره يعين من يراه مناسباً معه لحصر أوقاف الإيبارشية

في سياق آخر، تستعد عدد من الكنائس القبطية الأرثوذكسية بالقاهرة وإيبارشيات المحافظات لإستئناف صلوات القداسات الإلهية، ابتداء من شهر يونيو المقبل، بإجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا، من بينها الحجز المسبق قبل الحضور، والالتزام بارتداء الكمامات خلال الصلوات، ومراعاة التباعد الاجتماعي بين المصلين.

وتحتفل الكنيسة بفترة الخماسين المقدسة، والتي تعقب عيد القيامة المجيد، وسميت بذلك لأنها فترة تستمر لمدة خمسين يومًا، وتنحصر بين عيد القيامة وعيد العنصرة.

وهي فترة فرح فلا يُصام فيها، ويجري الطقس فيها باللحن الفرايحي، ويُحتفل فيها يوميًا بتذكار قيامة الرب من بين الأموات، وكأنها يوم أحد متصل سبعة أسابيع كاملة.

وفي اليوم الأربعين من القيامة تحتفل الكنيسة بعيد الصعود، أي صعود الرب إلى السماء بعدما وعد بإرسال الروح القدس، وهو ما تحقق بعد عشرة أيام من صعوده.

وفي اليوم التاسع والثلاثين من الخمسين المقدسة يُحتفل يوميًا بدورة القيامة في الكنيسة في حالة إقامة القداس الإلهي، تعبيرًا عن ظهورات الرب لبعض من خواصه.