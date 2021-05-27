الخميس 27 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

محمد رمضان يطرح أغنيته الجديدة «المكسب بتاعنا»

محمد رمضان
محمد رمضان

يطرح النجم محمد رمضان، مساء اليوم، كليب أغنيته الجديدة “المكسب بتاعنا” عبر قناته الرسمية على يويتوب مع المطرب المغربي ريداون في ثاني تعاون بينه وبين مطربي المغرب بعد “إنساي” مع سعد لمجرد قبل عامين وتحقيقها نجاحا كبيرا وقت طرحا.

أغنية المكسب بتاعنا لمحمد رمضان

وكتب محمد رمضان عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، “انتظروا بعد ساعات قليلة على قناتي الرسمية كليب المكسب بتاعنا ثاني، أغاني الصيف وثاني تعاون مصري مغربي لي مع العالمي ريدوان بعد تعاوني مع المعلم سعد لمجرد، ثقة في الله نجاح”.

VERSACE  للفنان محمد رمضان

 ونجح الفنان محمد رمضان في تحقيق مشاهدات عالية بكليب أغنيته الجديد VERSACE BABY التي يقدمها بمشاركة النجمة الهندية Urvashi Rautela، حيث طرحها بمناسبة عيد الفطر المبارك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وحققت أغنية VERSACE BABY التي أطلقها الفنان محمد رمضان خلال أسبوعين 11 مليون مشاهدة؛ لتقترب من المليون العاشر خلال أسبوع واحد فقط، مما يعد نجاحا مميزا لمحمد رمضان على غرار كليباته السابقة على مدار السنوات الماضية ومنها “مافيا” وغيرها من الأغنيات.

وكان محمد رمضان أعلن عن تفاصيل وموعد إطلاق كليبات أحدث أغانيه باسم "Versace"، من خلال ستوري عبرر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان الماضي في مفاجأة للجمهور، حيث كان انتهى من تصوير أغنية Versace خلال الفترة الماضية ضمن سلسلة أغنياته التي يقدمها على فترات متباعدة، وكان محمد رمضان كشف عن إطلاق أغنيته الجديدة Versace عبر خاصية القصص القصيرة على إنستجرام “ستوري” وعلق عليها قائلا" فيرساتشي أول أيام عيد الفطر" واعتبر رمضان الأغنية الجديدة مفاجأة لجمهوره.

موسى آخر أعمال محمد رمضان

مسلسل “موسى” الذي عرض خلال رمضان الماضي بشكل حصري عبر قنوات دي إم سي وحقق نجاحا كبيرا خلال الموسم الرمضاني كان آخر أعمال محمد رمضان، والمسلسل شارك في بطولته عدد كبير من الفنانين منهم منذر ريحانة وسمية الخشاب وهبة مجدي وصبري فواز وفريدة سيف النصر وسيد رجب وعارفة عبد الرسول وعبير صبري ومفيد عاشور وماجدة منير وآخرون وهو من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي ومن إخراج محمد سلامة ومن تأليف ناصر عبدالرحمن وتحدث المسلسل عن فترة هامة من تاريخ مصر وهي فترة الأربعينات وتواجد الاحتلال الإنجليزي في صعيد مصر.

محمد رمضان النجم محمد رمضان المكسب بتاعنا المطرب المغربي ريداون كليب

الأكثر قراءة

ريال مدريد يعلن رحيل زين الدين زيدان

قرار جمهورى بالموافقة على اتفاق شراكة لتدريس «الفرنساوى» بالمدارس الحكومية

هل أعلنت «التعليم» عن جدول امتحانات «الثانوية العامة»؟

ربة منزل تتهم موظف باغتصاب طفلتها فى قنا

«كمين وبصمة صوت».. تفاصيل القبض على رئيس شركة مياه فى «رشوة الملايين»

الرئيس السيسي: حريصون على تعزيز الدعم لجهود التنمية في جيبوتي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

عملية إعادة إعمار القضية الفلسطينية

ماجد حبته

استعمال «الإخوان» فى سنغافورة!

مؤمن المحمدي

المعارك والأسلحة

أحمد بهاء الدين شعبان

بين «سد إثيوبيا» ومعركة فلسطين «2»

منى رجب

حماية الأطفال فى شوارعنا

د.مينا بديع عبدالملك

فى ذكرى من أسطع أمجاد كنيسة الإسكندرية «2-3»

محمد مرعي

الحدث المنتظر بإعلان الجمهورية الجديدة

ثروت الخرباوي

أكذوبة كتابة الأحاديث فى عهد النبى

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

منع دخول الصحفيين الأجانب.. توصيات أمنية إسرائيلية جديدة حول غزة

الرئيس الفلسطيني يؤكد أهمية البدء بمسار سياسي لإنهاء الاحتلال

فلسطين تشكر مصر على ما تقدمه من مساعدات للمتضررين فى غزة