محمد رمضان يطرح أغنيته الجديدة «المكسب بتاعنا»

يطرح النجم محمد رمضان، مساء اليوم، كليب أغنيته الجديدة “المكسب بتاعنا” عبر قناته الرسمية على يويتوب مع المطرب المغربي ريداون في ثاني تعاون بينه وبين مطربي المغرب بعد “إنساي” مع سعد لمجرد قبل عامين وتحقيقها نجاحا كبيرا وقت طرحا.

أغنية المكسب بتاعنا لمحمد رمضان

وكتب محمد رمضان عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، “انتظروا بعد ساعات قليلة على قناتي الرسمية كليب المكسب بتاعنا ثاني، أغاني الصيف وثاني تعاون مصري مغربي لي مع العالمي ريدوان بعد تعاوني مع المعلم سعد لمجرد، ثقة في الله نجاح”.

VERSACE للفنان محمد رمضان

ونجح الفنان محمد رمضان في تحقيق مشاهدات عالية بكليب أغنيته الجديد VERSACE BABY التي يقدمها بمشاركة النجمة الهندية Urvashi Rautela، حيث طرحها بمناسبة عيد الفطر المبارك عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

وحققت أغنية VERSACE BABY التي أطلقها الفنان محمد رمضان خلال أسبوعين 11 مليون مشاهدة؛ لتقترب من المليون العاشر خلال أسبوع واحد فقط، مما يعد نجاحا مميزا لمحمد رمضان على غرار كليباته السابقة على مدار السنوات الماضية ومنها “مافيا” وغيرها من الأغنيات.

وكان محمد رمضان أعلن عن تفاصيل وموعد إطلاق كليبات أحدث أغانيه باسم "Versace"، من خلال ستوري عبرر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان الماضي في مفاجأة للجمهور، حيث كان انتهى من تصوير أغنية Versace خلال الفترة الماضية ضمن سلسلة أغنياته التي يقدمها على فترات متباعدة، وكان محمد رمضان كشف عن إطلاق أغنيته الجديدة Versace عبر خاصية القصص القصيرة على إنستجرام “ستوري” وعلق عليها قائلا" فيرساتشي أول أيام عيد الفطر" واعتبر رمضان الأغنية الجديدة مفاجأة لجمهوره.

موسى آخر أعمال محمد رمضان

مسلسل “موسى” الذي عرض خلال رمضان الماضي بشكل حصري عبر قنوات دي إم سي وحقق نجاحا كبيرا خلال الموسم الرمضاني كان آخر أعمال محمد رمضان، والمسلسل شارك في بطولته عدد كبير من الفنانين منهم منذر ريحانة وسمية الخشاب وهبة مجدي وصبري فواز وفريدة سيف النصر وسيد رجب وعارفة عبد الرسول وعبير صبري ومفيد عاشور وماجدة منير وآخرون وهو من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي ومن إخراج محمد سلامة ومن تأليف ناصر عبدالرحمن وتحدث المسلسل عن فترة هامة من تاريخ مصر وهي فترة الأربعينات وتواجد الاحتلال الإنجليزي في صعيد مصر.