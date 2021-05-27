15 نوعاً.. أسعار الأخشاب الأكثر استخداماً اليوم

تعرف على اسعار الاخشاب المصرية والمستورد

يرصد الـ«الدستور» أسعار وأنواع الأخشاب وفقاً اليوم الخميس الموافق 27 مايو 2021، بحسب أنواعها ومقاساتها ومعدلات جودتها، فكلما زادت نسبة التشييد والبناء والعمارة بشكل عام ارتفاع حجم الإقبال على أنواع الأخشاب، وذلك وفقاً لنوعية الاستخدام وموقع المشروع والفئة المخاطبة سواء كان استخدام الأخشاب في أثاث أو مطابخ أو أبواب أو غير ذلك.

أسعار الأخشاب اليوم الخميس 27 _5 _2021

- سعر متر الخشب الزان أفضل أنواع الأخشاب يتراوح ما بين 8 آلاف إلى 9 آلاف جنيه.

- سعر المتر المكعب من الخشب السويدي درجة أولى يتراوح ما بين 5 آلاف إلى 6500 جنيه.

- سعر المتر من نوع الخشب الروسي يتراوح ما بين 5500 إلى 6000 جنيه.

- سعر المتر الواحد من الخشب البياض درجة أولى 4600 جنيه لكل متر مكعب.

- سعر متر الخشب من النوع الأرو الأمريكي 28 ألف جنيه.

- سعر المتر الواحد من الخشب الماهوجني المستورد درجة أولى 21 ألف جنيه

.- سعر المتر الواحد من الخشب من النوع البلوط 26 ألف جنيه.

- سعر متر الخشب الواحد من النوع التيك 24 ألف جنيه

.- سعر متر الخشب الموسكي 6500 جنيه.

- سعر متر الخشب من النوع العزيزي يتراوح ما بين 10 إلى 12 ألف

- سعر متر الخشب D. F من النوع الإسباني الجيد 340 جنيهًا.

- سعر لوح الخشب الكونتر والذي يتم تصنيعه من الخشب الموسكي وأيضًا من الأبلكاش 600 جنيه.

- سعر لوح الأبلكاش الكورى 3 أمتار 95 جنيهًا.

.- سعر لوح الأبلكاش الكورى 6 أمتار 130 جنيهًا.

- سعر لوح الأبلكاش الكورى 9 أمتار 190 جنيهًا.

ويذكر أن هناك أنواع متنوعة ومختلفة للأخشاب ومنها الخشب ألآرو ويتكون منه نوعان منها خشب الآرو أمريكي – الآرو يوجوسلافي، وهو من أجود أنواع الخشب ، بينما ياتي الخشب الزان فى المترتبة الثانية تدولاً ، وله أنواع عديدة ومنها الزان التركي – والروماني – والروسي – والأمريكي ويتميز بخطوط صغيرة ودقيقة فيه و، وجاء نوع الخشب العزيزي فى المرتبة الثالثة الأكثر استخداماً في صناعة الشبابيك والأبواب وغرف الساونا والمطابخ الفخامة التى تتميز بالطرز الكلاسيكي.