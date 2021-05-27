الخميس 27 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

رئيس البرلمان العربي يدعو لخطة عالمية موحدة لتوزيع لقاحات كورونا

عادل العسومي رئيس
عادل العسومي رئيس البرلمان العربي

دعاعادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، الاتحاد البرلماني الدولي باعتباره المنظمة البرلمانية الأم التي تضم ممثلي شعوب العالم، وكل من منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية إلى بلورة إستراتيجية عمل ثلاثية للتوصل إلى خطة عالمية موحدة لضمان التوزيع العادل للقاحات المضادة لفيروس كورونا على جميع شعوب العالم، وخاصة الدول النامية والأقل قدرة على تحمل تكاليفها، مشدداً على  أن التضامن الدولي يعد مطلباً رئيسياً للخروج الآمن من الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم اليوم في ظل تفشي جائحة كورونا.

 جاء ذلك في كلمة رئيس البرلمان العربي إلى الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي خلال اجتماعاتها الـ 142 التي تعقد افتراضياً خلال الفترة من 24 إلى 28 مايو الجاري 2021م، والتي خصصت موضوعها العام للنقاش هذه الدورة حول موضوع  "التغلب على الوباء اليوم وبناء غد أفضل: دور البرلمانات".

وأوضح رئيس البرلمان العربي، أن البرلمانيين أصبح لهم دور محوري في التعافي من جائحة كورونا، من خلال تطوير التشريعات الداعمة للسياسات التنموية المستدامة، ومساندة القطاعات الأكثر تضرراً، لضمان عودة الاقتصاد العالمي إلى سابق عهده قبل هذه الجائحة.

وأكد "العسومي" أنه انطلاقاً من قيام البرلمان العربي بدوره في التعامل مع التداعيات المختلفة لجائحة كورونا والتخفيف من آثارها على الشعوب العربية، فقد اتخذ عدداً من الخطوات الهامة على الصعيد التشريعي من خلال العمل على عدد من القوانين العربية الموحدة لدعم الجهود البرلمانية والحكومية للتعافي من الجائحة، مضيفاً أن البرلمان العربي ساهم أيضاً في تعزيز وتنسيق الجهود البرلمانية الدولية بشأن التعافي من جائحة كورونا، وذلك من خلال مشاركته بوفود برلمانية في كافة الفعاليات التي نظمها الاتحاد البرلماني الدولي في هذا الشأن، كما أطلق عدداً من المبادرات الهامة، استهدفت بشكل أساسي التوظيف الأمثل لطاقات الشباب وتعزيز قدراتهم في التعافي من الجائحة. 

وأضاف "العسومي" في كلمته، أن البرلمان العربي يعكف حالياً على إعداد تقرير متكامل عن جهود الدول العربية في مواجهة جائحة كورونا، كما يعمل أيضاً على إعداد رؤية برلمانية للتداعيات الاقتصادية والاجتماعية للجائحة وتأثيرها على المجتمعات العربية.

 

رئيس البرلمان العربي عادل العسومي الامم المتحدة منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا لقاحات كورونا الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية

الأكثر قراءة

ريال مدريد يعلن رحيل زين الدين زيدان

قرار جمهورى بالموافقة على اتفاق شراكة لتدريس «الفرنساوى» بالمدارس الحكومية

هل أعلنت «التعليم» عن جدول امتحانات «الثانوية العامة»؟

ربة منزل تتهم موظف باغتصاب طفلتها فى قنا

«كمين وبصمة صوت».. تفاصيل القبض على رئيس شركة مياه فى «رشوة الملايين»

الرئيس السيسي: حريصون على تعزيز الدعم لجهود التنمية في جيبوتي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

عملية إعادة إعمار القضية الفلسطينية

ماجد حبته

استعمال «الإخوان» فى سنغافورة!

مؤمن المحمدي

المعارك والأسلحة

أحمد بهاء الدين شعبان

بين «سد إثيوبيا» ومعركة فلسطين «2»

منى رجب

حماية الأطفال فى شوارعنا

د.مينا بديع عبدالملك

فى ذكرى من أسطع أمجاد كنيسة الإسكندرية «2-3»

محمد مرعي

الحدث المنتظر بإعلان الجمهورية الجديدة

ثروت الخرباوي

أكذوبة كتابة الأحاديث فى عهد النبى

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

منع دخول الصحفيين الأجانب.. توصيات أمنية إسرائيلية جديدة حول غزة

الرئيس الفلسطيني يؤكد أهمية البدء بمسار سياسي لإنهاء الاحتلال

فلسطين تشكر مصر على ما تقدمه من مساعدات للمتضررين فى غزة