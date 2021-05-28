الجمعة 28 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رغم فقد ذراعه.. «عامر المحارب» يتطوع لخدمة أهالي الهنداو وأمنيته «الستر والصحة»

الحاج عامر العامل
الحاج عامر العامل

بعد فقد ذراعه الأيمن في حادث يعمل بكل صدق وأمانة في سبيل حب الوطن، ولم  يتهاون ساعة واحدة في التوقف عن العمل، وإرضاء ضميره الحي الذي مازال يقظا رغم إعاقته وأكثر كلماته المؤثرة " أتمنى من الله الستر والرضا".

 الحاج عامر عبدالحميد أحمد عامر، 51 سنة، من أهالي قرية الهنداو بمركز الداخلة التابعة لمحافظة الوادي الجديد، ويعمل حرفي "سويتش" بالوحدة المحلية لقرية الهنداو، وعامل بمحطة الصرف وصيانة الأعطال بخطوط المياه الرئيسية بري الأشجار بالشوارع والميادين، حيث يمتلك أكثر من حرفة رغم فقد ذراعه إلا أنه محب للعمل العام وخدمة المواطنين بحكم عمله في المحليات

- يقوم بعدة أعمال رغم بتر ذراعه في حادث 

 تعين عامر في عام 2012 عامل خدمات معاونة من ذوي الاحتياجات الخاصة بعد فقد ذراعه الأيمن في حادث عمل أدى إلى بتر الذراع الأيمن بالكامل، حيث يعشق العمل وري الأشجار بالشوارع والميادين ويعمل على صيانة خطوط المياه الخاصة بري الأشجار ورعايتها يوميا بحكم عمله بالوحدة المحلية بالهنداو. 

يعول الحاج عامر بنتين وولد وحيد ويقيم بمنزل صغير بقرية الهنداو مسقط رأسه ويعمل ويجتهد في عمله طوال اليوم دون ملل او توقف، حيث مر عليه 6 رؤساء قري أثناء وجوده بالوحدة المحلية، و لم يشتك منه أحد بل كرمه جميع رؤساء الوحدات المحلية لصموده وتضحيته من أجل أولاده وأسرته رغم فقد ذراعه فلا يستسلم لليأس أبدا قائلا " أتمني الستر والرضا من الله" 

- يعشق العمل التطوعي 

الجدير بالذكر أن عامر يعمل بالنهار في الوحدة المحلية بعشقه في العمل التطوعي ورى الأشجار والمشاركة فى جميع المجالات الخدمية لخدمة أبناء قريته، وفي غير أوقات العمل يعمل في مزرعته الخاصة به كمزارع ومنتج لأسرته وأولاده رغم فقد ذراعه الذي يستخدمه في كل شئ ولكن إرادة الله ولا مرد لقضائه. 

 

يصفه أصدقائه وزملائه في العمل بالمحارب المخلص لأنه لا يتوانى لحظة واحدة عن أداء عمله البطولي لري الأشجار وصيانة خطوط الري الخاصة بالأشجار بذراع واحد فقط لفقده زراعة الأيمن في حادث منذ أكثر من 15 عام. 

 

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فقد زراعة الأيمن حادث سير حب الوطن وإرضاء ضميرة الحي مازال يقظا إعاقته الوادي الجديد ري الأشحار يعشق العمل

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