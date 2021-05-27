الخميس 27 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

تنزه فوج سياحي وصور سيلفي بكورنيش المنيا بعد تجديده وافتتاحه أمام المواطنين

فوج سياحي يتنزه بكورنيش
فوج سياحي يتنزه بكورنيش المنيا بعد أفتتاحه

شهد كورنيش النيل بمدينة المنيا بعد تجديده وافتتاحه امام المواطنين قيام فوج سياحي بالتنزه والتجول بالكورنيش مستمتعين بالأجواء الجميلة التي تتمتع بها مدينة المنيا، حيث أشاد الفوج السياحي بنظافة الكورنيش والنظام المتواجد به.

 

وعمت حالة من البهجة والسعادة بكورنيش النيل، حيث انتشر أعداد من المواطنين لالتقاط صور السيلفي التذكارية ابتهاجا وفرحا بافتتاح الكورنيش أمام المواطنين وقد خصصت إدارة مرور المنيا، لجانًا للمرور على الشوارع المؤدية إلى الكورنيش ومنع ركن السيارات وعدم توقف السيارات عليها وتأكيدًا على المساهمة في حماية مرتادي كورنيش المدينة.

كان العميد محمد صلاح أبو كريشة، رئيس مركز ومدينة المنيا، قام بعدة جولات مستمرة لمتابعة تطبيق الإجراءات  لمواجهة فيروس كورونا، حيث حرص رئيس مركز ومدينة المنيا على المتابعة الميدانية لتطبيق الإجراءات الاحترازية وقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن فتح الحدائق والمتنزهات والكورنيش والأماكن العامة والحدائق والميادين، مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة المواطنين.

كما وجه رئيس المدينة بتشكيل غرف عمليات للمتابعة الدورية إلى جانب انتشار نواب رئيس المدينة رؤساء الأحياء بالشوارع والميادين والكورنيش بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لرصد أية مخالفات.

 

أجرى رئيس المدينة، جولة تفقد خلالها الكورنيش والحدائق والمتنزهات خلال الفترة المسائية، بكورنيش النيل ، وذلك في ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وحفاظاً على صحة وسلامة المواطنين. مؤكدا علي الاستفادة من هذا المكتسب والحفاظ علية وعلي ما تم من تطورات غيرت من شكل وجمال الكورنيش للاجمل ليليق بمكانتة علي مستوي الجمهورية كاجمل كورنيش.

 

أكد رئيس المدينة، أنه تم رفع درجة الاستعداد على مستوى أحياء المدينة، لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بفتح الاماكن العامة مع الحفاظ علي الضوابط العامة للحد من انتشار فيروس كورونا، مشددا على متابعة التنسيق مع جميع الجهات المعنية مدى الإلتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية في جميع المنشآت العامة والحكومية ووسائل المواصلات العامة، مع استمرار تكثيف جهود النظافة والتطهير والتعقيم بالمنشآت العامة والحكومية بجميع الادارات الخدمية وبالقرى والأحياء.

 

بدوره قال مصطفى مرسي، مدير الكورنيش، إن كورنيش المدينة شمل عدة فعاليات توعوية وصحية من خلال عمل الجان الخاصة لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا.

كورنيش المنيا
كورنيش المنيا
كورنيش المنيا
كورنيش المنيا
كورنيش المنيا
كورنيش المنيا
كورنيش المنيا
كورنيش المنيا
كورنيش المنيا
كورنيش المنيا
كورنيش المنيا
كورنيش المنيا
كورنيش المنيا
كورنيش المنيا
كورنيش المنيا
كورنيش المنيا
كورنيش المنيا
كورنيش المنيا
كورنيش المنيا
كورنيش المنيا
المنيا فوج سياحي كورنيش صور سيلفي العميد محمد صلاح

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