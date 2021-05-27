الخميس 27 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«تعليم البحيرة» يبدأ خطة التطعيم ضد كورونا للمعلمين والإداريين

يوسف الديب
يوسف الديب

قال يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة ، أنه يجري حصر إعداد المعلمين والإداريين المسكنين على المرحلة الثانوية "الفنى والعام  "والمستهدفين  من توزيع اللقاح عليهم كمرحلة أولى،  بالإضافة إلى حصر أسماء وبيانات العاملين بلجان الإدارة ولجان التنظيم والمراقبة ولجنة الإدارة المركزية لامتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة لإدراجهم فى خطة توزيع اللقاح. 

 - توزيع اللقاح مع بدء الامتحان العملي للتعليم الفني 

 وأوضح وكيل الوزارة أنه سيتم البدء فى توزيع اللقاح ضد الفيروس على السادة المعلمين والإداريين المسكنين على المرحلة الثانوية الفني والعام ،وذلك بالتوازي مع بدء الامتحان العملي للتعليم الفنى فى ٥  / ٦ / ٢٠٢١ والامتحان التحريري فى ١٩/ ٦/ ٢٠٢١ والامتحان التجريبي الثالث للشهادة الثانوية فى منتصف شهر يونيو القادم وبدء امتحانات نهاية العام للثانوية العامة فى ٤/ ٧ / ٢٠٢١. 

- تنسيق مستمر مع مديرية الصحة 

كما أكد "الديب" على أنه بالعرض على اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، فقد وجه بضرورة التنسيق والتعاون فيما بين  مديريتى  الصحة والسكان والتربية والتعليم بالبحيرة لتوفير اللقاح وسرعة البدء فى التنفيذ.

يأتى ذلك فى اطار تنفيذ خطة الدولة الشاملة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وفى ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء وقرارات لجنة الأزمات بضرورة توزيع لقاح التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد على المعلمين والإداريين العاملين بالتربية والتعليم المسكنين على المرحلة الثانوية " العام - الفنى "وتحت رعاية اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة.

وفى ذات السياق واصل وكيل الوزارة عقد اجتماعاته مع باقى رؤساء لجان الادارات التعليمية لمراجعة الاستعدادات النهائية لاجراء امتحانات الفصل الدراسى الثانى ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ للشهادة الاعدادية العامة والمقررة يوم الثلاثاء الموافق  ١/ ٦ / ٢٠٢١ و التى تستهدف ١٠٣ الف و ٨٠٣ طالب وطالبة سوف يؤدون الامتحانات داخل عدد ٦٠٦ لجنة فى   ١٨ ادارة تعليمية بنطاق المحافظة.

امتحانات العاملين يوسف مجلس الوزراء وكيل وزارة التربية والتعليم فيروس كورونا المستجد

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