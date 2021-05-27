محافظ القليوبية يبحث تطوير المناطق الصناعية بالمحافظة

أكد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أن القيادة السياسية تولي اهتماما كبيرا لنقل المصانع من المناطق السكنية إلى المناطق الصناعية المخصصة والملائمة، مع إيجاد مساحات تسمح بذلك، مع الاهتمام بتخطيطها جيدا وتقنينها وتطويرها.

جاء ذلك خلال اجتماع هشام عاطف رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بالجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية والمهندس جمال غانم رئيس قطاع المشروعات بالجهاز ومسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء و الإسكان والمرافق والطرق والتنمية الصناعية وإدارة الاستثمار والمناطق الصناعية والبيئة بالمحافظة.

واستعرض محافظ القليوبية وممثلو الجهاز التنفيذي ضرورة تطوير المناطق الصناعية القائمة حاليا مثل مناطق الشروق والصفا التابعتين لمدينة الخانكة، وإعادة تخطيط وتقنين المناطق الصناعية غير المخططة مثل باسوس بالقناطر الخيرية والعكرشة بالخانكة ، لتصبح مناطق صناعية ذات قيمة إقتصادية ليس فقط على المستوى المحلي بل ربما على المستوى العالمي أيضا، لتميزها صناعيا واقتصاديا حيث لا ينقصها حاليا إلا التخطيط الجيد لها.

وأضاف المحافظ فى تصريحات صحفية على ضرورة تدعيم تلك المناطق بشبكات المياه والكهرباء والطرق، وغيرها من الخدمات التي تشجع على الاستثمار بتلك المناطق، بما يتماشى مع سياسة الدولة ورؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.

ومن جانبهم أكد ممثلو الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية أنه سيتم تشكيل مجلس أمناء لإدارة المنطقة الحرفية يضم ممثلين من أصحاب الورش وبعض المسئولين من الجهاز الإداري للمحافظة وكذلك مسئولين من الجهاز لإدارة شئون المناطق الصناعية، مؤكدين حرص الجهاز على دعم قطاع الصناعات الصغيرة بما يساهم في النهوض بالصناعة الوطنية ودفع عجلة الإنتاج والتنمية.

يذكر أن محافظة القليوبية يوجد بها العديد من المصانع داخل الكتلة السكانية وبدون تراخيص ومخالفة لإشتراطات السلامة والصحة المهنية وشروط الأمن الصناعى وقرارات تقنيين وغلق لحين توفيق الأوضاع حفاظا على ارواح العاملين والمواطنين ولكنها معطلة مما يهدد بوقوع حرائق وكوارث مرتقبة.