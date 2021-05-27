محافظ أسيوط يعلن استعداد المحافظة لاستقبال الامتحانات

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، مسئولي التربية والتعليم لبحث ومناقشة ومتابعة الاستعدادات لاستقبال امتحانات الشهادة الاعدادية والثانوية الفنية.

جاء ذلك بحضور محمد عبد المحسن وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط ومحمد النمر مدير عام التعليم الفني بالمحافظة.

وتم خلال اللقاء استعراض الاستعدادات النهائية لاستقبال امتحانات الشهادة الإعدادية بمختلف الإدارات والمدارس والتى ستبدأ يوم 1 يونيو وتنتهي يوم 7 يونيو بالنسبة للإعدادية العامة و9 يونيو للإعدادية المهنية كما تم مناقشة الاستعدادات النهائية لاستقبال امتحانات الثانوية الفنية " الصناعية والزراعية والتجارية والفندقية " العملية والنظرية والتي ستبدأ العملية منها يوم 5 يونيو وتنتهي يوم 18 يونيو أما الامتحانات النظرية فسيتم يوم 31 يونيو استلام الاسئلة بمراكز التوزيع وتجهيز صناديق الاسئلة وتبدأ الامتحانات النظرية يوم 17 يونيو وتنتهي جميع الامتحانات يوم 1 يوليو 2021.

كما استعرض المحافظ مع وكيل وزارة التربية والتعليم الامتحانات التجريبية للصفين الأول والثاني الثانوي ومتابعة الامتحانات وتهدف إلى تدريب الطلاب على استخدام شبكة الانترنت وبرنامج التنويهات وذلك بجميع المدارس الثانوية.

ووجه المحافظ بضرورة التنبيه على مديري الإدارات التعليمية ومسئولي التطوير التكنولوجي والشبكات والبنية التكنولوجية بالمرور الدوري على جميع المدارس والتأكد من الشبكات وجاهزيتها لكي يتمكن الطلاب من أداء الامتحانات على الاجهزة اللوحية "التابلت" في سلاسة ويسر فضلًا عن الاستعداد بمنظومة تعقيم داخل كل مدرسة للقيام بتطهير المدارس ولجان الامتحانات قبل وبعد كل امتحان والتطبيق الكامل لكافة الاجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على سلامة أبنائنا الطلاب.

من جانبه أشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة إلى جاهزية جميع مدارس المحافظة لاستقبال امتحانات الشهادة الاعدادية فضلا عن المتابعة المستمرة لمدارس التعليم الثانوي للامتحانات من ناحية البنية التكنولوجية حيث يتم بشكل مستمر متابعة غرف "الراك" الخاصة بالشبكة داخل المدارس وتنفيذ التعليمات الواردة من وزارة الاتصالات ووزارة التربية والتعليم بشكل مستمر لافتًا إلى إنه تم تجربة هذه البنية التكنولوجية خلال الامتحانات التجريبية حيث تم تجريب الشبكة الداخلية والشرائح والشبكة الرئيسية مشيرًا إلى إنه تم تشكيل لجان على مستوى القطاعات تتكون من عضو من لجنة الإدارة ومسئول التطوير بكل إدارة تعليمية ومسئولي الـ "IT" بكل مدرسة لمتابعة وفحص الشبكة وجاهزيتها.

وأوضح مدير التعليم الفني بالمحافظة إلى إنه تم تجهيز جميع لجان امتحانات الثانوية الفنية والبالغ عددها 130 لجنة على مستوى المحافظة بإجمالي 35 ألف طالب بمختلف التخصصات وتم تشكيل لجان لتعقيم وتطهير كافة اللجان بصفة مستمرة والتشديد على ارتداء الكمامات الواقية للطلاب والمشرفين والملاحظين بتلك اللجان وتوزيع بوابات التعقيم على كافة اللجان وتجهيز الاستراحات للملاحظين والمراقبين والمشرفين على الامتحانات.

يذكر أن محافظ أسيوط عقد عدة اجتماعات مع مسئولي التربية والتعليم بالمحافظة والمهندس هاني ثروت مدير فرع الشركة المصرية للاتصالات بالمحافظة لبحث ومناقشة ومتابعة استعدادات المدارس الثانوية للامتحانات وجاهزية جميع الشبكات والبنية التكنولوجية بجميع المدارس.

محافظ أسيوط يلتقي مسئولي التربية والتعليم (2)