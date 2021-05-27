البابا فرنسيس يقرر توسيع خدمة الإيبارشية المارونية بأستراليا

أعلن المطران أنطوان طربيه راعى الإيبارشية المارونية اللبنانية بأستراليا، خلال قداس الشكر بكاتدرائية سيدة لبنان فى حى هاريس بارك غرب مدينة سيدنى ، قرار البابا فرنسيس رقم ( 204/2019) ، الخاص بتوسيع خدمة الإيبارشية لتشمل كل من نيوزيلندا ودول أوقيانيا ( بابوا نيو جيني ، فيجى ، جزر سليمان، فانواتو، ساموا، كيريباتي، نورو، تونجا ، ونيو كاليدونيا ) والبالغ عدد سكانها 40 مليون نسمة .

- زيارة رعوية لنيوزيلندا

يذكر ان قام المطران طربيه بزيارة رعوية إلى نيوزيلندا لتفقد الجالية المارونية خلال عام 2015 التى تقدر بالالاف وقتئذ، حيث طلبت الجالية منه تأسيس كنيسة هناك ، وتم عرض الأمر على سينودس الأساقفة الموارنة الذي يترأسه البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي وبدوره حمل هذا الملف إلى قداسة الحبر الأعظم الذى بارك الطلب مؤخراً وإصدار قرار توسيع الخدمة نهاية الشهر الماضي.

- الكنائس تستعد لاستئناف القداسات

في سياق أخر تستعد عدد من الكنائس القبطية الأرثوذكسية بالقاهرة وإيبارشيات المحافظات لاستئناف صلوات القداسات الإلهية، ابتداء من شهر يونيو المقبل، بإجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، من بينها الحجز المسبق قبل الحضور، والالتزام بارتداء الكمامات خلال الصلوات، ومراعاة التباعد الاجتماعي بين المصلين.

وتحتفل الكنيسة بفترة الخماسين المقدسة، والتي تعقب عيد القيامة المجيد، وسميت بذلك لأنها فترة تستمر لمدة خمسين يومًا، وتنحصر بين عيد القيامة وعيد العنصرة.

وهي فترة فرح فلا يُصام فيها، ويجري الطقس فيها باللحن الفرايحي، ويُحتفل فيها يوميًا بتذكار قيامة الرب من بين الأموات، وكأنها يوم أحد متصل سبعة أسابيع كاملة.

وفي اليوم الأربعين من القيامة تحتفل الكنيسة بعيد الصعود، أي صعود الرب إلى السماء بعدما وعد بإرسال الروح القدس، وهو ما تحقق بعد عشرة أيام من صعوده.

وفي اليوم التاسع والثلاثين من الخمسين المقدسة يُحتفل يوميًا بدورة القيامة في الكنيسة في حالة إقامة القداس الإلهي.