الخميس 27 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

ممارسة الرياضة والنظام الغذائي .. خطوات فورمة الساحل

فورمة الساحل
فورمة الساحل

يحرص الشباب مع دخول فصل الصيف ورحلات الشواطئ والمصايف للظهور بفورمة مثالية للجسم والتي يطلق عليها البعض "فورمة الساحل" التي تتطلب الكثير من الجهد والالتزام للحصول على نتيجتها، ومع التمارين والنظام الغذائي يجد الشاب النتيجة المرضية في النهاية.

قال ياسر عويضة، خبير اللياقة البدنية، إن الحصول على فورمة الساحل شئ غير مستحيل ويمكن للجميع تحقيقه، لكن يجب الالتزام بنظام غذائي صحي متوازن والمداومة على عمل التمارين الرياضية.

أضاف عويضة أن هناك عدة نصائح يجب اتباعها للحصول على "فورمة الساحل" في أسرع وقت ممكن، منها المواظبة على تمارين الحديد، حيث يجب ممارسة تمارين الحديد وهي التمارين التي يستخدم فيها الأوزان أو رفع الاوزان الثقيلة بشرط أن تكون تحت إشراف خبير لياقة حتى لا تؤذي عضلاتك، ويفضل ممارستها لمدة لا تقل عن 5 مرات أسبوعيًا، وتعمل على زيادة وزن الكتلة العضلية وتقوي الأربطة و العظام و المفاصل، وتحرق كمية كبيرة من السعرات الحرارية، وتمنع انحناء الظهر.

وتابع أن رياضة الجري مهمة حيث يفضل ممارسة رياضة المشي أو الجري يوميًا في الهواء الطلق أو على جهاز المشي الإلكتروني، التي تنشط وتقوي حرّكة جميع عضلات الجسم، وتساعد على زيادة نشاط الدورة، و يمنع ترهلّات البطن وظهور "الكرش" ويحسن عملية التنفس الطبيعة .

وأكد خبير اللياقة البدنية أنه لا بد أن تختار النظام الغذائي المتكامل على حسب السعرات الحرارية التي يحتاجها الجسم، وتجنب تمامًا تناول الوجبات السريعة والمشبعة بالدهون ويمكن استبدالها بالدجاج المشوي، إضافة الفاكهة والخضروات الطازجة للطعام، وتناول 25% من الدهون التي تحتوي على أوميجا 3، مثل الأسماك وزيت الزيتون، والحرص على شرب من 3 إلى 5 لتر ماء يوميًا، ويجب تناول الفيتامينات التي ليس لها أثار جانبية، حيث يجب أن يصبح تناول الفيتامينات جزء من الروتين اليومي لحياتنا، وهى متوفرة في جميع الصيدليات، و تحسن وظائف الجسم وتزوده بالطاقة والحيوية.

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