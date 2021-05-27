«الأطباء» تكشف مستجدات أزمة أطباء التكليف والزمالة المصرية بعد قليل

تعقد نقابة الأطباء، بعد قليل، مؤتمراً صحفياً لمناقشة القضايا والأزمات الخاصة بأطباء التكليف والزمالة المصرية.

كما تناقش نقابة الأطباء غداً، القرار الأخير للوزارة الخاص باتخاذ الإجراءات القانونية ضد مقدمي الخدمة الصحية في حالة تدهور حالة المريض المحول إلى المستشفى أو عدم تنفيذ بروتوكولات العلاج الخاصة بمريض كورونا.

وكان مجلس نقابة الأطباء قد أصدر خلال جلسته الأسبوع الماضي، قراراً بمتابعة أزمة أطباء التكليف دفعة 2021 وضرورة العمل على إعادة توزيع الأعداد والتخصصات بعد حالة الرفض العامة بين أطباء الدفعة لقرار وزيرة الصحة بتكليف 50% من أطباء الدفعة في خمسة تخصصات فقط وهى “طب الأسرة والطوارئ والتخدير والعناية المركزة ونقل الدم”، وتوزيع الـ50% الأخرى من الدفعة على باقي التخصصات لسد العجز الذى تعانى منه الوزارة وهو ما يعد نوع من الإجبار وظلم لشباب هذه الدفعة بتحمله تراكمات وأخطاء سنوات مضت.

وصرح الدكتور أسامة عبد الحي، أمين عام النقابة، بأن النقابة استنفذت سبل كثيرة للتفاهم والتفاوض مع الوزارة لحل هذه المشكلة، مناشدا المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بالتدخل لحل هذه المشكلة والاستماع لشباب الأطباء قبل أن يتم غلق باب التسجيل بعد يومين.

وتابع عبد الحى؛ أن النقابة خاطبت الوزيرة رسمياً لتدارك الأمر ثم تواصلت في جلسات تفاوض مع المسئولين بوزارة الصحة بحضور ممثلي دفعة 2021 للوصول الى نقاط تفاهم لكن لم نصل لاتفاق في أهم بند وهو إعادة توزيع الأعداد على التخصصات.

وأضاف أن وزارة الصحة تريد حل مشكلتها وسد العجز في هذه التخصصات على حساب الأطباء رغم أنها المتسبب في هذا العجز عبر سنوات طويلة من عدم الاستجابة لوضع محفزات مالية وإدارية حقيقية لجذب الشباب لها.

وتابع عبد الحى: “ما تسوقه الوزارة من أن خطة الوزارة لتوفير العدد الكافي من تخصص طبيب الأسرة والذى يعد القاعدة الأساسية لنظام التأمين الشامل فيمكن توفيره عبر عدد من الدفعات وليس دفعة واحدة خاصة أن نظام التأمين الصحي الشامل سيتم تطبيقه على مراحل ليشمل كل محافظات الجمهورية خلال 15 سنة، كما أن سرعة سداد العجز فى هذه التخصصات الثلاث سينتج عنه عجز في باقي التخصصات على المدى القريب”.

وأكد أنه لابد من اتخاذ حلول واقعية قابلة للتطبيق دون إجبار للشباب ودفعه إلى الاستقالة والهجرة للخارج.

وفي ذات السياق، تواصلت النقابة مع رئيس لجنة الصحة بمدلس النواب الدكتور أشرف حاتم، واستمع إلى وجهة نظر ممثلي الدفعة ووعد ببحث الأمر، كما تقدم 10 نواب من البرلمان بطلبات إحاطة لوزيرة الصحة بعد تواصلهم مع شباب الدفعة.