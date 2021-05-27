الخميس 27 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تايوان تُخطط لتدابير جديدة لإغاثة القطاعات المتضررة من «كورونا»

كورونا
كورونا

تعزز حكومة تايوان التدابير الهادفة لدعم القطاعات المتضررة من وباء كورونا، وفقًا لبيان صادر عن مجلس التنمية الوطني.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن البيان، أن الحكومة التايوانية سوف تزيد قروض الإغاثة للقطاعات، وتسرع تقديم الدعم لمجموعات العاملين لحسابهم الخاص مثل سائقي سيارات الأجرة.

ويخطط البنك المركزي التايواني لزيادة تمويل دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنحو 100 مليار دولار تايواني جديد، إلى 400 مليار دولار تايواني جديد.

وتقترح كتلة الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم في البرلمان، إضافة حصة ميزانية خاصة إضافية بقيمة 210 مليارات دولار تايواني جديد إلى 630 مليار دولار تايواني جديد مخطط لها بالفعل من جانب مجلس الوزراء، حسبما قال المتحدث باسم المجلس لو بينج تشينج في إحاطة عبر الإنترنت.

وسجلت تايوان إجمالي 6761 حالة إصابة مؤكدة بكورونا حتى اليوم الخميس، بما في ذلك 5584 حالة محلية، وإجمالي 59 حالة وفاة.

وتواجه تايوان ارتفاعًا في حالات الإصابة في موجة قوية لفيروس كورونا، وقررت الحكومة أمس الأول الثلاثاء تمديد العمل بإجراءات الإغلاق المفروضة لاحتواء تفشي الفيروس حتى 14 يونيو المقبل.

ترتيب إصابات فيروس كورونا عالميًا 
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.
كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.
تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.
إرشادات منظمة الصحة العالمية
يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أضافت أن اللقاحات توفر أملاً جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.


 

الحكومة التايوانية كورونا كوفيد اللقاح تايوان

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