وكيل تعليم مطروح يستعرض اللمسات النهائية لامتحانات الشهادة الإعدادية

عقد عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم الخميس، اجتماعاً مع العاملين بإدارات التعليم الثانوي والإعدادي والابتدائي والتعليم المجتمعي، وتوجيه عام رياض الأطفال بديوان عام المديرية، بحضور إسماعيل جاتو مدير عام التعليم العام، وذلك لاستعراض اللمسات النهائية لامتحانات الشهادة الإعدادية المقرر انطلاقها في الخامس من يونيو المقبل والتقديم الإلكتروني لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائي وامتحانات الشهادة الثانوية العامة يوليو ٢٠٢١.

ووجه وكيل تعليم مطروح إلى مدير التعليم العام بتنظيم خطط متابعة ميدانية عاجلة للوقوف على مدى جاهزية اللجان الامتحانية ومتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، داخل اللجان وفقا للتعليمات الوزارية مع معالجة السلبيات فورا بالتنسيق والتعاون مع مديري الإدارات التعليمية.

وأكد سلامة ضرورة الالتزام بتطبيق كافة اللوائح والقوانين الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات مع التحلي بالجدية والإخلاص والتفاني في العمل وتقدير المسئولية في سبيل تحقيق عملية امتحانية يسودها الانضباط والالتزام.

وكان اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، جدول إمتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الاعدادية للعام الدراسى 2020/2021، والتى تبدأ من يوم 5 يونيه الى 10 يونيه القادم.

وشدد محافظ مطروح على تطبيق الإجراءات الوقائية الاحترازية بجميع اللجان حرصا على سلامة الطلاب والمراقبين خاصة ارتداء الكمامة والحفاظ على المسافات بين الطلاب.



وأوضح عاطف سلامة وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، أن امتحانات الشهادة الإعدادية العامة والمهنية وللصم وضعاف السمع، والمكفوفين للصف الثالث الإعدادى تعقد خلال الفترة من 5 إلى 10 يونيه لعدد 9435 طالبا وطالبة بـ4 قطاعات تعليمية على مستوى المحافظة هى قطاع شرق ويضم البنجر والحمام والعلمين والضبعة، وقطاع وسط بمدينة مرسى مطروح، وقطاع غرب بمدينة النجيلة وبرانى والسلوم، وقطاع جنوب بمدينة سيوة.



وأشار إلى أن عدد طلاب التعليم العام 8844 طالبا وطالبة، والمنازل 338 طالب وطالبة، والتعليم الخاص 253 طالبا وطالبة.