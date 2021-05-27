هل أعلنت «التعليم» عن جدول امتحانات «الثانوية العامة»؟

نفى المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء صحة ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي لجدول امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020/2021.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان له اليوم إنه قام بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للجدول المتداول لامتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020/2021، وأن الجدول المتداول مزيف وغير صادر عن الوزارة.

وأوضحت أنه سيتم الإعلان عن جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي فور اعتماده بشكل رسمي، وذلك عبر قنوات الاتصال الرسمية للوزارة سواء الموقع الإلكتروني "https://moe.gov.eg/" أو الصفحة الرسمية على فيس بوك "https://m.facebook.com/egypt.moe/"، مُناشدةً أولياء الأمور والطلاب استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة.