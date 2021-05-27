الخميس 27 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

هل أعلنت «التعليم» عن جدول امتحانات «الثانوية العامة»؟

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

نفى المركز الإعلامي لرئاسة الوزراء صحة ما تداولته بعض صفحات التواصل الاجتماعي لجدول امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020/2021.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في بيان له اليوم إنه قام بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للجدول المتداول لامتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020/2021، وأن الجدول المتداول مزيف وغير صادر عن الوزارة.

وأوضحت أنه سيتم الإعلان عن جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي فور اعتماده بشكل رسمي، وذلك عبر قنوات الاتصال الرسمية للوزارة سواء الموقع الإلكتروني "https://moe.gov.eg/" أو الصفحة الرسمية على فيس بوك "https://m.facebook.com/egypt.moe/"، مُناشدةً أولياء الأمور والطلاب استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة.

المركز الاعلامي لرئاسة الوزراء الشائعات في مصر شائعة نفي شائعة جدول امتحانات

الأكثر قراءة

قرار جمهورى بالموافقة على اتفاق شراكة لتدريس «الفرنساوى» بالمدارس الحكومية

ربة منزل تتهم موظف باغتصاب طفلتها فى قنا

وزير الإسكان يبحث موقف تنفيذ مشروعات «المقاولون العرب»

الرئيس السيسي يصل إلى جيبوتي.. وإسماعيل عمر جيلة على رأس المستقبلين

تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 27-5-2021 فى مصر

5 سيارات إطفاء تخمد حريق فى مصنع أدوية بأكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

عملية إعادة إعمار القضية الفلسطينية

ماجد حبته

استعمال «الإخوان» فى سنغافورة!

مؤمن المحمدي

المعارك والأسلحة

أحمد بهاء الدين شعبان

بين «سد إثيوبيا» ومعركة فلسطين «2»

منى رجب

حماية الأطفال فى شوارعنا

د.مينا بديع عبدالملك

فى ذكرى من أسطع أمجاد كنيسة الإسكندرية «2-3»

محمد مرعي

الحدث المنتظر بإعلان الجمهورية الجديدة

ثروت الخرباوي

أكذوبة كتابة الأحاديث فى عهد النبى

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

منع دخول الصحفيين الأجانب.. توصيات أمنية إسرائيلية جديدة حول غزة

الرئيس الفلسطيني يؤكد أهمية البدء بمسار سياسي لإنهاء الاحتلال

فلسطين تشكر مصر على ما تقدمه من مساعدات للمتضررين فى غزة