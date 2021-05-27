نقابة المحامين تعقد جلستي حلف يمين قانونية الأسبوع المقبل

تعقد نقابة المحامين، جلستي حلف يمين قانونية للمحامين الجدد، يومي الثلاثاء والأربعاء 1 و 2 المقبل، لنقابات الوجهين البحري والقبلي، بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر بجوار قسم الأزبكية برمسيس، من الساعة التاسعة صباحًا، يترأسهما نقيب المحامين رجائي عطية، بإشراف الأمين العام حسين الجمال، وحضور أعضاء من مجلس النقابة العامة.

وتُعقد الجلسة الأولى الثلاثاء 1 يونيو لنقابات الوجه البحري ومدن القناة: (شمال الدقهلية ـ جنوب الدقهلية ـ شمال الشرقية ـ جنوب الشرقية ـ طنطا ـ المنوفية ـ بورسعيد ـ المحلة ـ الإسكندرية ـ الإسماعيلية ـ السويس ـ شمال البحيرة ـ جنوب البحيرة ـ دمياط ـ مرسى مطروح ـ كفر الشيخ)، فيما تعقد الثانية الأربعاء 2 يونيولنقابات الوجه القبلي: (أسوان ـ قنا ـ الأقصر ـ سوهاج ـ جنوب أسيوط ـ شمال أسيوط ـ الوادي الجديد ـ شمال سيناء ـ جنوب سيناء ـ المنيا ـ بني سويف ـ الفيوم ـ البحير الأحمر).



تنبيهات مهمة من إدارة السجلات للمحامين الجدد.

- عدم إحضار ذويهم، في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

- الالتزام بارتداء الكمامة الواقية منذ الدخول لقاعة الحلف وحتى مغادرتها، والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية المعلنة من وزارة الصحة.

- الالتزام بالحضور في المواعيد المحددة لكل نقابة فرعية.

- من يمتلك رقم قيد يحق له الحضور في الموعد المخصص لنقابته الفرعية.

- لسرعة تسليم الكارنيهات إلى السادة المحامين الجدد بعد الانتهاء من جلسة الحلف إحضار صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي.

- إحضار رقم القيد الخاص بالمحامي أو المحامية وتدوينه على صورة بطاقة الرقم القومي، وتسليمها للموظف المختص بتوزيع الكارنيهات على السادة المحامين.

- لمن لم يتمكن من استلام كارنيه المحاماة عقب جلسة حلف اليمن ـ بعد الجلسة ـ لأي سبب من الأسباب، التوجه في أي وقت إلى إدارة الكارنيهات بالنادي النهري للمحامين في المعادي، واستلام الكارنيه في أيام العمل الرسمية من السبت إلى الخميس.