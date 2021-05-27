توفير فريق طبي لتطعيم قضاة الإسماعيلية بلقاح كورونا

أعلنت مديرية الصحة بالإسماعيلية، عن توفير فريق طبي في نادي قضة الإسماعيلية، لتطعيم القضاة بلقاح كورونا ضمن خطة الدولة للحد من انتشار الفيروس.

وأضافت المديرية، في بيان اليوم، أن هناك خطة زمنية على مستوى المحافظة للهيئات والمصالح الحكومية يتم التعامل معها مع مراعاة الفئات الأكثر تعرضا للزحام، مشيداً بجهود وزارة العدل فى رفع الوعي الصحي لدى أبناءها.

ولفت إلى أن فرق التسجيل والتواصل المجتمعي تواجد داخل النادي لإنهاء جميع إجراءات التسجيل ومنح القضاة اللقاح تمهيدا لاستكمال باقي الاعداد، مطالبين المواطنين بسرعة التسجيل للحصول علي التطعيم بلقاح فيروس كورونا من خلال الموقع الإلكتروني.

وفي سياق متصل قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تمت إتاحة التطعيم لغير القادرين على الحركة على رقم 15335 بالتعاون مع هيئة الاسعاف، وكذا تمت إتاحته لدور المسنين، وتم تطعيم مرضى الفشل الكلوى بالمحافظات، وتوزيع سيارات للتطعيم في أماكن صرف المعاشات، وتطرقت الوزيرة خلال عرضها إلى التعاون مع وزارة التربية والتعليم لتطعيم 157 ألفا من مشرفي الامتحانات قبل بدء امتحانات الثانوية العامة.

وتابعت: تم التوسع في تطعيم المواطنين في المناطق الصناعية في محافظات :السويس، والشرقية، والإسكندرية، والجيزة، والقليوبية.

واستعرضت الوزيرة نماذج من تطعيم المواطنين في محافظة البحر الأحمر، وذلك للعاملين بقطاع السياحة، والموانئ البحرية، ومراكز غسيل الكُلى، وفي الأديرة، مضيفة أنه في محافظة سوهاج تم التوسع في 14مركزا للتطعيم، وفي أسيوط تم تخصيص 12مركزا لتقي اللقاحات بخلاف مركز التطعيم الخاص للمقبلين على السفر ، وفي الدقهلية تم تخصيص 16مركزا لتقديم اللقاحات.

واتصالا بالجهود الخدمية لتقديم اللقاحات، أوضحت الوزيرة أنه تمت زيادة عدد مقاعد الخط الساخن 80 مقعدا لاستقبال الاستعلامات الخاصة باللقاح بعد إعلان بعض الدول عن طلب وثيقة التطعيم قبل السفر.

وفي سياق آخر، تناولت الوزيرة جهود حملات التوعية والتثقيف الصحي، حيث تمت زيارة 5 محافظات ساحلية و تقديم التوعية للمصطافين هناك، حيث تم تقديم التوعية لـ 250 ألف مواطن.