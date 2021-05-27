الخميس 27 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

اليوم.. «الصحة» تطلق قافلة طبية بالشرقية ضمن «حياة كريمة»

قافلة طبية
قافلة طبية

أعلنت وزارة الصحة والسكان عن إطلاق قافلة طبية بالمجان، اليوم الخميس، ولمدة يومين، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة» لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتم إطلاق القافلة الطبية بمنطقة الثلاثة مركز الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية.

وأوضحت وزارة الصحة أن القوافل تضم جميع التخصصات الطبية من «نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية».

وأشارت إلى أن القوافل الطبية خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها جميع الأدوية، لافتة إلى أنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قد أعلنت عن تقديم الخدمة الطبية والعلاج لـ170 ألفًا و138 مواطنًا، من خلال 146 قافلة طبية مجانية تم تنفيذها على مستوى الجمهورية خلال شهر أبريل الماضى.

ولفتت وزارة الصحة والسكان إلى أن هذه القوافل تأتي ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة" لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم إجراء 24 ألفًا و13 تحليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد 36 ألفًا و44 ندوة تثقيف صحي لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، لافتاً إلى أنه تم تحويل 2027 حالة إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية، واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي. 

من جانبها، أوضحت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام للقوافل الطبية بالوزارة، أن هذه القوافل تهدف إلى توفير المشقة على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية.

الصحة حياة كريمه الخدمات الطبية المجانية مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي التخصصات الطبية

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