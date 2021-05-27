«التضامن» تنتهى من صرف دعم المنح الاستثنائية للمرشدين السياحيين

تنتهى وزارة التضامن الاجتماعي، اليوم، من صرف الدعم الاستثنائي لنحو 2696 مرشدًا سياحيًا من الذين تخلفوا عن صرف الدفعة الأولى أو الدفعة الثانية بتكلفة 4.5 مليون جنيه، من خلال مكاتب البريد.

وصرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بأن الدفعة الأولى تم صرفها في سبتمبر 2020، وتم صرف الدفعة الثانية في فبراير 2021 من خلال مكاتب البريد.



وقالت وزيرة التضامن الدكتورة نيفين القباج، إن قرار استئناف صرف الدعم يأتي استجابة للتظلمات التي تم تلقيها من المرشدين المستحقين للدعم، ولكنهم تخلفوا عن الذهاب إلى مكاتب البريد للصرف في المواعيد المقررة لأسباب عديدة أهمها عدم علمهم بأحقيتهم في الدعم أو الذهاب إلى مكاتب البريد، عقب انتهاء مواعيد الصرف المحددة بالاتفاق مع هيئة البريد.



وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة نيفين القباج أن الدولة حريصة على توفير كافة وسائل الحماية الاجتماعية وتوفير الدعم اللازم لأبنائها في جميع الأوقات وخاصة فى وقت المحن.



يذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي تتيح للمرشدين المستحقين للدعم، الاستعلام عن الصرف والمبلغ المستحق عن طريق الدخول إلى الموقع الإلكتروني وزارة التضامن الاجتماعي www.moss.gov.eg.



وتأتي مبادرة دعم المرشدين السياحيين في إطار إطلاق العديد من مبادرات الدعم الحكومية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا والظروف الطارئة التي تمر بها البلاد؛ نتيجة للإجراءات الاحترازية لمواجهة الجائحة ومراعاة لظروف المواطنين والتخفيف عن كاهل العاملين في القطاع السياحي فى مثل هذه الظروف.

الجدير بالذكر أن وزيرة التضامن الاجتماعي قررت صرف دعم استثنائي للمرشدين السياحيين قيمته 500 جنيه شهريًا ولمدة 4 أشهر على دفعتين لتكون قيمة كل دفعة 1000 جنيه، لدعم المرشدين السياحيين الذين انطبقت عليهم معايير الاستحقاق الموضوعة والمسجلين على قواعد بيانات وزارة السياحة والآثار.