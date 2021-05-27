الشركات بألمانيا تدعو لإلغاء إلزام العمل من المنزل مع التقدم في إعطاء لقاح كورونا

دعت الرابطة الاتحادية الشركات متوسطة الحجم في ألمانيا لإلغاء فوري للوائح العمل من المنزل وإلزام إجراء اختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد بالنسبة للشركات.



وقال المدير التنفيذي للرابطة ماركوس يرجر لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية في عددها الصادر اليوم الخميس إن وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير يجب أن يأخذ زمام المبادرة خلال القمة الخاصة بالتطعيم اليوم ، وأكد قائلا: "يجب أن يتسن للشركات العودة للعمل الطبيعي على الفور".



يذكر أن ألتماير تعهد مؤخرا للشركات والعاملين بتخفيف تدريجي لإلزام العمل من المنزل في ظل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.



ولكن وفقا لرغبة وزير العمل هوبرتوس هايل، من المقرر أن يتم تمديد هذا الإلزام لما بعد فصل الصيف.



ولكن يرجر قال: "التقدم في منح اللقاح أظهر أن كلا الإجرائين (العمل من المنزل وإجراء الاختبارات) أمر يمكن الاستغناء عنه"، موضحا أن الشركات متوسطة الحجم أظهرت خلال وباء كورونا أنها تتصرف بمسؤولية، وقال: "يجب أن يسير تخفيف الإجراءات في الخارج جنبا إلى جنب مع تخفيف الإجراءات في الداخل ويجب أن يتم ذلك بأقصى سرعة ممكنة".

كورونا في ألمانيا

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الخميس، أنه تم إعطاء 46.1 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في ألمانيا حتى الآن.

وحسب البيانات المعلنة، اليوم، يُقدر متوسط معدل التطعيم في ألمانيا بـ920 ألفا و157 جرعة في اليوم الواحد، وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق ألمانيا شهرين لتطعيم 75% من سكان البلاد بلقاح من جرعتين.

وبدأت حملة التطعيم ضد فيروس كورونا في ألمانيا قبل نحو 22 أسبوعًا.

ووفقًا للبيانات، وصل إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا إلى 67. 3 مليون حالة، وبلغ عدد الوفيات المرتبطة بجائحة كورونا في البلاد 88 ألف حالة.

ومضى عام و17 أسبوعًا منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

وأظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الخميس، أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى ثلاثة ملايين و662490 بعد تسجيل 6313 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 87995 بعد تسجيل 269 وفاة جديدة.

وأظهرت بيانات لجامعة “جونز هوبكنز” الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، أمس الأربعاء، أنه تم إعطاء 45.4 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا في ألمانيا حتى الآن.