الخميس 27 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

لمجابهة كورونا.. حملة بحى العامرية أول تسفر عن إغلاق 6 منشآت مخالفة

حملات لتطبيق الإجراءات
حملات لتطبيق الإجراءات الاحترازية

قاد محمود بريك رئيس حي العامرية أول بمحافظة الإسكندرية، تنفيذ حملة مسائية بحضور محمد عبدالله سكرتير عام الحي والإدارات المعنية، بناء على توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بشأن متابعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بإغلاق المحال التجارية وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا في مواعيد الإغلاق المقررة في التاسعة مساءً.


استهدفت الحملة شارع المستشفى، ومربع الورش، وشارع الشرقاوي، وشارع حضانة نفوسة، وشارع مخزن الزيت، وشارع أسماء ومساكن الحرية والطريق الصحراوي.

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع ٢ مقهي، ٢ جيم، سايبر، ورشة، كما تم التحفظ على عدد من الإشغالات، وفرض غرامات مخالفة الإجراءات الاحترازية بقيمة ٨٤٠٠ جنيه، فضلًا عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أصحاب المحال المخالفين.

 

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بإغلاق جميع المحال والمولات التجارية والمقاهي والكافتيريات والمطاعم ودور السينما والمسارح على مستوى الأحياء وفقا لمواعيد الغلق المحددة في التاسعة مساء، وذلك تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء الأخيرة الذي أصدرها للحد من التجمعات والوقاية من انتشار جائحة كورونا.

وتابع الشريف جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتعاون مع الجهات المعنية للالتزام بغلق المحال، مشددا على التعامل بكل حزم واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المحال المخالفة.

وكان قد ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين؛ حيث تقرر الاستمرار فى تطبيق القرارات الصادرة عن اللجنة فى اجتماعها السابق، وذلك حتى نهاية شهر مايو الجارى، باستثناء القرار الخاص بالحدائق والمتنزهات والشواطئ العامة؛ حيث تقرر إعادة فتحها وإتاحتها لاستقبال المواطنين شريطة الالتزام بكل حسم بالإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، مع استمرار إغلاق المحال العامة والمولات والمقاهى فى التاسعة مساء.

حملات لتطبيق الإجراءات الاحترازية
حملات لتطبيق الإجراءات الاحترازية
حملات لتطبيق الإجراءات الاحترازية
حملات لتطبيق الإجراءات الاحترازية
حملات لتطبيق الإجراءات الاحترازية
حملات لتطبيق الإجراءات الاحترازية
حي العامرية أول الاجراءات الاحترازية الإسكندرية مواعيد الإغلاق فيروس كورونا إغلاق وتشميع

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