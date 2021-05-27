استمرار منع الأسواق اليومية بالغربية لمدة شهر

أصدر الأستاذ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، القرار رقم 701 بتاريخ 26 مايو 2021، باستمرار القرار رقم 591 بشأن منع إقامة الأسواق اليومية بنطاق المحافظة لمدة شهر اعتباراً من 26 مايو الجاري وحتى 26 يونيو القادم، وذلك حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين ومنعاً لانتشار فيروس كورونا المستجد.

كما وجه المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الوحدات القروية بالتعامل بكل حسم مع المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.

وكان محافظ الغربية، قد شدد على كافة التنفيذيين بالتنسيق الكامل لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية منعاً للإصابة بفيروس كورونا المستجد ( في ظل الاستعداد للموجة الثالثة، مشدداً على عدم إقامة أي موائد رمضانية أو الاعتكاف بالمساجد، خلال شهر رمضان، وكذا عدم فتح الأضرحة وحظر إقامة سرادقات العزاء أو أي احتفالات أخرى، و ضرورة الالتزام بتطبيق كافة تعليمات وزارة الأوقاف في هذا الشأن.

- متابعة بتطبيق المواعيد الصيفية لإغلاق المحلات

كما أكد المحافظ على ضرورة المتابعة الدورية الخاصة بتطبيق المواعيد الصيفية الجديدة والتي أوصت بها اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، برئاسة رئيس مجلس الوزراء بشأن غلق وفتح المحلات التجارية والمطاعم وخلافه، بداية من يوم السبت الموافق 17 إبريل المقبل مع ضرورة الالتزام بنسب التواجد المقررة التي تضمن السلامة العامة في المطاعم والكافتيريا وغيرها، والتشديد على إلزام العاملين والمواطنين المترددين على جميع الأسواق أو المنشآت الحكومية أو البنوك وخلافه بارتداء الكمامات الوقائية.

كما شدد محافظ الغربية على المتابعة الدورية لمواقف السيارات للتأكد من استمرار تنفيذ الإجراءات الوقائية التي اتخذتها المحافظة، لمجابهة انتشار الفيروس بإلزام السائقين بارتداء الكمامات، مشدداً على ضرورة انتظام عمليات التطهير والتعقيم بمختلف مواقف السيارات بشكل دوري للحد من نقل العدوى بين المواطنين.