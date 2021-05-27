الخميس 27 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

تقارير ومتابعات

بعد طرح «حبيبتي» مع حسن شاكوش.. ياسمين رئيس تتصدر تريند جوجل

ياسمين رئيس
ياسمين رئيس

تصدرت الفنانة ياسمين رئيس تريند جوجل، بعد طرح كليب «حبيبتي» الذي تشارك فيه مع المطرب حسن شاكوش الغناء ما أثار حالة من الجدل.
وقال حساب باسم خلود على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "‏ياسمين رئيس زي القمر بجد غير قابله للنقد والتقييم كل اللي نعمله نتأمل ونقول سبحان الله فعلاً"، بينما غردت هاجر:"‏ياسمين رئيس مفاشلتش ولا مره ف انها تخطف قلبي في اي حاجه بتعملها".

تعليقات على وسائل التواصل  


وعلق أحمد أحد رواد تويتر: "‏فتحت فيديو اغنية ياسمين رئيس وشاكوش واذ برقصة خفيفة لطيفه من الفنانه ولكن ينتهي الحلم الجميل بصرخه من  الفنان شاكوش زي كل حلم حلو بنعيشه".


وقالت سارة سعد:"‏مش بحب المهرجانات نهائي بس  ‎#حبيبتي استثناء عشان الجميله ياسمين رئيس". 


وطرح المطرب الشعبي حسن شاكوش أغنيته الجديدة «حبيبتي» على طريقة الفيديو كليب، عبر قنوات «مزيكا» على موقع يوتيوب، وشاركته الفنانة ياسمين رئيس الفيديو كليب وأخرجه زوجها هادي الباجوري وحقق كليب حبيبتي، أكثر من نصف مليون مشاهدة بعد ساعات قليلة من طرح الكليب.


وكانت قد شاركت ياسمين رئيس في مسلسل ملوك الجدعنة الذي تم عرضه رمضان ٢٠٢١ وكانت تقوم بدور فتاة شعبية تواجه العديد من المشكلات و الفضائح التي تجعلها تنفصل عن خطيبها عمرو سعد بالمسلسل ثم تتضح الحقائق ويعود الثنائي. 
ويشارك ياسمين رئيس في بطولة المسلسل النجوم مصطفى شعبان، عمرو سعد، رانيا يوسف، عمرو عبد الجليل، أحمد صفوت، دلال عبد العزيز، مع ظهور خاص للفنان القدير الراحل يوسف شعبان، ملوك الجدعنة من تأليف عبير سليمان، وإخراج أحمد خالد موسى.
"كلمات" 
من كلمات الأغنية:" حبيبتي افتحي شبكاكيك انا جيت انا وقف تحت البيت مش هعمل زيطه وسيط وحشتيني.. بتلفي وتدوري عليا ليه مش عايزه تحني ليه طب بصي يابنت الايه مش هحلك..
بلاغيكي قولتلك بهوايا لو مش جايه معايا هعمل الف جنايه هقلب زومبي.. انا جايلك وبقولك وحشاني انتي النص التاني وبقيتي بالنسبالي ام عيالي ..
اسم الله محروسه من العين ماشا الله ياغزال بيطل الطله كعبك مرسوم بالحنه يااميره.. شغلاني ومن العالم وخداني.. حضنك لاقيتو مكاني لو غيبتي عني بعاني ياروح قلبي.."

ياسمين رئيس الفنانة ياسمين رئيس تريند تويتر تريند جوجل حسن شاكوش

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