الخميس 27 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا: 402 وفاة و9039 إصابة جديدة بكورونا

فيروس كورونا
فيروس كورونا

سجلت روسيا، اليوم الخميس، 9039 إصابة جديدة بمرض كوفيد-19 في الساعات الأربع والعشرين الماضية منها 3105 في موسكو، ليرتفع إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة إلى خمسة ملايين و35 ألفا.

وقال الفريق الحكومي المعني بمكافحة الجائحة إن 402 توفوا لأسباب مرتبطة بفيروس كورونا خلال الفترة نفسها لتصل حصيلة الوفيات إلى 120002.

وفي إحصاء منفصل قالت وكالة الإحصاءات الاتحادية إن روسيا سجلت حوالي 250 ألف وفاة مرتبطة بكوفيد-19 في الفترة من أبريل 2020 إلى مارس 2021.

ترتيب إصابات فيروس كورونا عالميًا 
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.
 

إرشادات منظمة الصحة العالمية.

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أضافت أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وفي سياق متصل، تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا وإندونيسيا والمكسيك وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

موسكو كورونا روسيا كوفيد اللقاح

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