وكيل «عربية النواب» يثمن التدريبات العسكرية المصرية السودانية «حماة النيل»

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، الأهمية الكبيرة للتدريبات المشتركة بين القوات المسلحة المصرية والجيش السودانى "حماة النيل" فى منطقة البحر الأحمر وفى كافة التخصصات، مثمناً هذه التدريبات بين البلدين الشقيقين.

وقال أباظة، في بيان، إن المصريين بمختلف انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية فوضوا الرئيس عبد الفتاح السيسى فى اتخاذ جميع الإجراءات التى يراها مناسبة للحفاظ على حقوق مصر التاريخية والثابتة فى مياه النيل، معرباً عن ثقته التامة فى سياسات الرئيس السيسى داخلياً وخارجياً.

وأضاف، أن التوجه لمجلس الأمن أصبح غير متاح بسبب ضيق الوقت واستقرار الأمر على استئناف جهود الاتحاد الأفريقى لحل أزمة سد النهضة، مشيداً بدعم الولايات المتحدة الأمريكية لمصر فى هذا الملف، لافتا إلى أن مرجعية التفاوض هى إعلان المبادئ ومحذراً مما أعلنته إثيوبيا من أنها ستبدأ الملء الثانى للسد دون أن يكون هناك اتفاق مع دول المصب، لأن هذا الموقف الأحادي لا يبشر بأي انفراجة ويؤدي إلى نتائج خطيرة ووخيمة على المنطقة بسبب التعنت الإثيوبي.

وكانت وصلت عناصر من القوات المسلحة المصرية إلى دولة السودان الشقيق للمشاركة فى التدريب المشترك "حماة النيل"، والذى تشارك فيه عناصر من القوات البرية والبحرية والجوية لكلا الجانبين، بهدف تأكيد مستوى الجاهزية والاستعداد للقوات المشتركة وزيادة الخبرات التدريبية للقوات المسلحة لكلا البلدين.