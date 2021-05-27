الخميس 27 مايو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

وكيل «عربية النواب» يثمن التدريبات العسكرية المصرية السودانية «حماة النيل»

النائب أحمد فؤاد
النائب أحمد فؤاد أباظه

أكد النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، الأهمية الكبيرة للتدريبات المشتركة بين القوات المسلحة المصرية والجيش السودانى "حماة النيل" فى منطقة البحر الأحمر وفى كافة التخصصات، مثمناً هذه التدريبات بين البلدين الشقيقين.

 وقال أباظة، في بيان، إن المصريين بمختلف انتماءاتهم واتجاهاتهم السياسية والشعبية والحزبية فوضوا الرئيس عبد الفتاح السيسى فى اتخاذ جميع الإجراءات التى يراها مناسبة للحفاظ على حقوق مصر التاريخية والثابتة فى مياه النيل، معرباً عن ثقته التامة فى سياسات الرئيس السيسى داخلياً وخارجياً.

وأضاف، أن التوجه لمجلس الأمن أصبح غير متاح بسبب ضيق الوقت واستقرار الأمر على استئناف جهود الاتحاد الأفريقى لحل أزمة سد النهضة، مشيداً بدعم الولايات المتحدة الأمريكية لمصر فى هذا الملف، لافتا إلى أن مرجعية التفاوض هى إعلان المبادئ ومحذراً مما أعلنته إثيوبيا من أنها ستبدأ الملء الثانى للسد دون أن يكون هناك اتفاق مع دول المصب، لأن هذا الموقف الأحادي لا يبشر بأي انفراجة ويؤدي إلى نتائج خطيرة ووخيمة على المنطقة بسبب التعنت الإثيوبي.

وكانت وصلت عناصر من القوات المسلحة المصرية إلى دولة السودان الشقيق للمشاركة فى التدريب المشترك "حماة النيل"، والذى تشارك فيه عناصر من القوات البرية والبحرية والجوية لكلا الجانبين، بهدف تأكيد مستوى الجاهزية والاستعداد للقوات المشتركة وزيادة الخبرات التدريبية للقوات المسلحة  لكلا البلدين.

حماة النيل القوات المسلحة المصرية القوات المسلحة السودانية لجنة الشئون العربية بمجلس النواب مصر والسودان

الأكثر قراءة

قرار جمهورى بالموافقة على اتفاق شراكة لتدريس «الفرنساوى» بالمدارس الحكومية

ربة منزل تتهم موظف باغتصاب طفلتها فى قنا

تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس 27-5-2021 فى مصر

5 سيارات إطفاء تخمد حريق فى مصنع أدوية بأكتوبر

«كمين وبصمة صوت».. تفاصيل القبض على رئيس شركة مياه فى «رشوة الملايين»

قرار جمهوري بالموافقة على منحة إسبانية لتقوية المعاهد الحكومية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

عملية إعادة إعمار القضية الفلسطينية

ماجد حبته

استعمال «الإخوان» فى سنغافورة!

مؤمن المحمدي

المعارك والأسلحة

أحمد بهاء الدين شعبان

بين «سد إثيوبيا» ومعركة فلسطين «2»

منى رجب

حماية الأطفال فى شوارعنا

د.مينا بديع عبدالملك

فى ذكرى من أسطع أمجاد كنيسة الإسكندرية «2-3»

محمد مرعي

الحدث المنتظر بإعلان الجمهورية الجديدة

ثروت الخرباوي

أكذوبة كتابة الأحاديث فى عهد النبى

صور

جنازة الفنان سمير غانم

قبل مواعيد الإغلاق.. زحام بكورنيش الإسكندرية في أول أيام العيد (صور)

وصول 500 ألف جرعة من لقاح «سينوفارم» إلى مطار القاهرة (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

منع دخول الصحفيين الأجانب.. توصيات أمنية إسرائيلية جديدة حول غزة

الرئيس الفلسطيني يؤكد أهمية البدء بمسار سياسي لإنهاء الاحتلال

فلسطين تشكر مصر على ما تقدمه من مساعدات للمتضررين فى غزة