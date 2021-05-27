«بيطري القاهرة» يعقد سلسلة ندوات عن مرض الستار بإلإدارات الطبية

عقدت مديرية الطب البيطري بمحافظة القاهرة سلسلة من الندوات التعريفية والإرشادية بمختلف إدراتها الطبية تحت إشراف الدكتور صبري زينهم مدير مديرية الطب البيطري بالقاهرة.

وعقدت إدارة الوايلي بتوجيهات الدكتورة سامية خليل مدير إدارة الوايلى البيطرية، ندوة في حضانة المسلم الصغير التابعة لجمعية أبناء الظاهر تحت إشراف، عزة راشد مديرة الجمعية .

وألقى الدكتور هاني عبد السميع الطبيب بقسم الإرشاد، موضوع الندوه عن الوقاية من الأمراض المشتركة وطرق مكافحة انتشارها أثناء تربية الكلاب والقطط داخل المنازل وكيفية تجنب العقر من الحيوانات الضالة بالشارع، وتم التحدث عن أهمية وفائدة الألبان للأطفال والكبار مع ضرورة شرائها من أماكن موثوق فيها وحفظه مباشرة في المبرادات لتجنب فساده.

وواصل بيطري القاهرة عقد ندواته بناءً على تعليمات الدكتور صبرى زينهم عكاشة مدير المديرية ، وتحت إشراف دكتورة أسماء مرغني مدير إدارة الإرشاد بالمديرية، قامت الدكتورة هند عبد المنعم الطبيبة بإدارة إرشاد العاصمة بمديريه الطب البيطري بالقاهرة بإلقاء ندوة علمية للتوعية ضد مرض السعار بالإدارة التعليمية بحى منشأة ناصر بمقر مدرسة الشيخ زايد ، وحضر الندوة مجموعة من العاملين بالإدارة وعلى رأسهم عفاف فوزى موجة البيئة السكانية بالإدارة.، وتناولت الندوة تعريف مرض السعار كأهم الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان، وسبب المرض وكيفية إنتشاره.، والكائنات التى يمكن أن تصاب به والعائل الأساسى له، بجانب شرح أعراض المرض فى الإنسان والأعراض فى الكلاب وباقى الحيوانات.

وتناولت الندوة كيفية الوقاية من السعار، وكيفية التصرف السليم مع الكلاب الضالة فى الشوارع، ودور المواطنين فى الحد من إنتشار الكلاب الضالة فى المناطق السكنية.

وأقيمت ندوة إرشادية فى قصر الثقافة بالأسمرات عن التسمم الغذائي والمسببات العامة للمرض، وأمثلة للتسمم الغذائى بالفطريات والبكتريا والفيروسات والنصائح الهامة للحفاظ على سلامة الغذاء من أصل حيواني التى يستهلكها الإنسان والقت الندوة الدكتورة حنان عزت رئيس قسم الإرشاد بإدارة المقطم البيطرية.

وعقدت ندوة إرشادية بالشئون الاجتماعية بالتبين عن الأمراض المشتركة التى تنتقل بين الإنسان والحيوان وخطورتها وكيفية الوقاية منها ومداومة الحفاظ علي التحصينات الدورية للحيوانات وقام بالندوة الدكتورة إيمان هوارى رئيس قسم الإرشاد والوقاية بإدارة التبين.

وفي سياق آخر قامت مديرية الطب البيطري بمحافظة القاهرة برعاية الدكتور مدير مديرية الطب البيطرى بالقاهرة، بتكوين لجنة للرش الدورى فى دير الأنبا برسوم ضد الطفيليات الخارجية التى تسبب أمراض فيروسية وبكتيرية تؤدى إلى خسائر اقتصادية للثروة الحيوانية، كما تم عمل تسجيل وترقيم عدد من الحيوانات لمتابعة التحصينات والحالة الصحية للحيوانات وإرشاد المتواجدين لأهمية التحصينات للوقاية من انتشار الأمراض الوبائية وكانت رئاسة اللجنة من مروة عبد الله رئيس قسم الرعاية بالإدارة والدكتورة آية اسماعيل رئيس الإرشاد، والتسجيل والترقيم بالإدارة والعامل خالد فراج بالإدارة.

بيطري القاهرة

بيطري القاهرة

بيطري القاهرة

بيطري القاهرة

بيطري القاهرة

بيطري القاهرة

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