الإندبندنت: خبير يحذر من ظهور متغيرات كورونا فائقة التحور

حذر خبير بارز في مجال الصحة من أن فيروس كورونا سيقوم بأشياء "غريبة" وقد تظهر "فيروسات فائقة التحور".

ونقلت صحيفة الإندبندنت البريطانية -في تقرير على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس- عن رافي جوبتا أستاذ علم الأحياء الدقيقة السريرية بجامعة كامبريدج قوله إنه على الرغم من أن هذا لن يكون بالضرورة أمرا سيئا، إلا أن الفيروس سيسعى لأن يصبح أكثر كفاءة في الانتقال مع توفير حماية للمزيد من الأشخاص.

وأضاف أن فيروس كورونا لا يمكن التنبؤ به ويجب ألا نكون مفرطين في الثقة في أي مرحلة.

وردا على سؤال حول كيفية الاستعداد للمتغيرات المستقبلية، قال البروفيسور جوبتا في مؤتمر صحفي: "أعتقد أن لدينا لقاحات جيدة والآن نحن بحاجة إلى الحفاظ على الضغط على مصممي اللقاحات والمصنعين لتكييف اللقاحات" وفقا للأوضاع.

وأضاف: "ثانيا، سيقوم الفيروس بأمور غريبة.. أعني أن هذه فقط البداية"، أرى أنه سوف يتحد وسوف ينتج فيروسات فائقة التحور، على ما أعتقد.

وأوضح الخبير قائلا "هذا ليس شيئا فظيعًا بالضرورة، لكن الفيروس سيفعل أشياء غير متوقعة للغاية لأن مقدار الضغط عليه سيكون شديدا ومن ثم سوف يتكيف مع الأوضاع".

ومضى قائلا "من الصعب تحديد ما سيحدث لكن الفيروس سيجد طرقا ليصبح أكثر عدوى - يمكنك أن ترى ذلك بالفعل، عندما يكون تحت الضغط وسيحاول أن يكون أكثر كفاءة في الانتقال حتى يتمكن من تحقيق المهمة مع عدد أقل من جزيئات الفيروس".

وفي إشارة إلى بعض الطفرات التي شوهدت في المتغير الذي تم اكتشافه لأول مرة في الهند، قال الخبير إنها كانت "مجرد البداية" وأنه ستكون هناك تحورات أخرى على الفيروس ليس فقط من أجل أن يهرب من الأجسام المضادة ولكن لزيادة قابلية الانتقال.