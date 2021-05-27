رفع 235 طن قمامة من الشوارع والطرق الفرعية بكفر الزيات

قال محمد صلاح فرحات رئيس مركز ومدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، اليوم الخميس، إنه تم رفع نحو 235 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة، وذلك خلال 24 ساعة.

وأشار رئيس مدينة كفر الزيات، إلى أن الحملة استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالمدينة والقرى متمثلة فى الطرق الفرعية والشوارع، وتمهيدها وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات، وصيانة أعمدة وكشافات الإنارة العامة.

وأكد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، ضرورة التصدى لظاهرة النباشين بالشوارع بكل قوة ومنع أعمالهم التى تسيء للمظهر العام، وكذلك قيام عمال النظافة برفع أى تراكمات قمامة أولاً بأول على مدى الساعة، مشيرا الى أنه تم وضع مخطط لتقسيم شوارع الأحياء لرفع مستوى النظافة بها، مطالبا المواطنين بضرورة التعاون فى الحرص على النظافة العامة بوضع القمامة فى الصناديق والأماكن المخصصة لذلك، وفى الأوقات المحددة.

يأتي هذا فى إطار اهتمامات الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية بالارتقاء بمنظومة النظافة بمدينة المحلة تابعت رئاسة مركز ومدينة المحله أعمال التطوير والإصلاح بمصنع تدوير القمامة بطريق (المحلة / الجابرية) الذى قد شهد العديد من أعمال الإصلاح والتطوير.

وخلال هذه الاعمال تم صيانة كافة المكابس سواء الحديد أو البلاستيك وتغيير السيور بالكامل الخاصة بمفروزات التدوير وتركيب مواتير حركه جديدة وعمل جدار فاصل لقواديس التغذية مع صيانة غرف المفروزات والمرفوضات و«RDF» لخطي التشغيل سواء الغربال الخشن أو الخط الذي يتم تجديده مع صب أرضيات الغرف وتركيب مواتير مكبس المفروزات واستبدال خط المرفوضات المتهالك.

كما تم تغيير اسقف هناجر الخطوط مع صيانة الخط القديم و تم رفع كميات كبيرة من التراكمات بساحة المصنع وحول خطوط التشغيل بالاضافه الى الأعمال الإنشائية للسور المحيط بالمصنع التى أوشكت على الانتهاء.

الجدير بالذكر أنه تم تركيب كاميرات مراقبة لمتابعة العمل بجميع أنحاء المصنع و التحكم فيها عن بعد و إصلاح الميزان البسكول و تزويده بشاشات جديده بجانب تشكيل فريق عمل داخل المصنع من صيانة وتشغيل وأمن وإدارة للعمل خلال ٣ ورديات و في انتظار التشغيل التجريبي للمصنع بعد اكتمال الأعمال.