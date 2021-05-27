تحرير 566 مخالفة وسحب 30 عينة مخدرات في حملة مرورية بسوهاج

شنت إدارة مرور سوهاج بإشراف اللواء محمد فريد، مساعد مدير الأمن للشرطة المتخصصة، ورئاسة العميد سيد نفادي، مدير إدارة المرور، والعميد شريف الشاعر، رئيس المباحث، والعقيد عمرو الضبع وكيل الإدارة، حملة مرورية مكبرة على الطرق السريعة وداخل المحافظة للحد من الحوادث.

وجاءت الحملة بناء على توجيهات اللواء الدكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، في إطار سياسة الوزارة المستمرة لتفعيل قانون المرور وتحقيق الانضباط المروري وضبط المخالفين من قائدي السيارات.

وأسفرت الحملة، بحسب بيان أمني، اليوم، عن ضبط 566 مخالفات مرورية، وتحرير المحاضر اللازمة، وتم إحالة المخالفات إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراء اللازم، كما تم سحب ٣٠ عينة عشوائية للكشف على السائقين متعاطى المخدرات للحد من حوادث الطرق.

وركزت الحملة جهودها على التفتيش عن المركبات والسيارات المخالفة لخطوط السير والدراجات النارية دون تراخيص وعدم الالتزام بالأجرة المقررة لسيارات السرفيس.

وكان قسم مباحث مرور سوهاج، برئاسة العميد شريف الشاعر رئيس مباحث المرور ومعاونه الرائد أحمد المحرزى والمقدم أحمد حمزة، تم ضبط تشكيل عصابي مكون من ١٠ أشخاص تخصصوا في سرقة السيارات وتقطيعها وبيعها كقطع غيار.

نجحت مباحث المرور بسوهاج، ضبط سيارة ملاكي تحمل لوحات محافظة الإسماعيلية متروكة بشارع سيتي دائرة قسم ثان سوهاج ومثبت عليها لوحات معدنية مصطنعة لا تخصها وبسؤال المارة عن مالك السيارة لم يستطع أحد التعرف على مالكها.

وبتقنين الإجراءات قام ضباط المباحث بالاتصال بغرفة عمليات إدارة المرورلإرسال أحد الأوناش لاصطحاب السيارة لديوان إدارة مرور سوهاج وعرضها على اللجنة الفنية واستكمال الاستعلامات.

وبعرض السيارة على اللجنة الفنية بإدارة مرور سوهاج تبين أنها ماركة "كيا سيراتو" بني اللون شاسيه مجلخ مدموغ عليه دمغ محلي برقم محدد ملاكي الإسماعيلية بطريقة مصطنعة وغيرمنصرفة من وحدة المرور المختصة.

وعلى الفور قام الرائد أحمد المحريزى والمقدم أحمد حمزة بإجراء التحريات اللازمة والاستعلام عن طريق جهاز الحاسب الآلي للإدارة العامة للمرور برقم اللوحات المحددة بملاكي الإسماعيلية لم يستدل على أي بيانات مسجلة، وبالاستعلام أيضا عن طريق جهاز الحاسب الآلي للإدارة العامة للمرور برقم الموتور تبين أنها مقيدة باسم "اسامة ا" المقيم- مصر القديمة ومبلغ بسرقتها.

وتم التحفظ على السيارة المضبوطة بالحجز الإداري لإدارة مرور سوهاج على ذمة العرض على النيابة للتصرف.