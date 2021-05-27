«إنقاذ المحامين» تعقد اجتماعها التأسيسي اليوم

تعقد لجنة إنقاذ نقابة المحامين، المشكلة من عدد من أنصار نقيب المحامين السابق سامح عاشور، أول اجتماع لها الثالثة عصر اليوم بنادي المحامين بالعجوزة.

وقالت اللجنة، في بيان: "تدعوكم لجنة إنقاذ نقابة المحامين لحضور الاجتماع التأسيسي لوضع أهداف ورؤية واضحة للعمل بمشاركة آراء جميع المحامين دون تميز أو انحياز".

وقال خالد أبو كراع، عضو مجلس نقابة المحامين، إن اللقاء الذي عقده سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، مع عدد من القيادات النقابية، يمثل بداية استعادة عهد محترم بعنوان الإيخاء ولم الشمل.

وأشار في تصريحات له: "الاجتماع يأتي كذلك كبداية تطهير وتصحيح للمفاهيم، والخروج عن الأحقاد والظنون والنفسسنة وتنسيق الجهود لصالح النقابة".

وأكد: "يمثل كذلك الاجتماع استرجاع لقوة القادة وأصحاب الرؤى المخلصة، وأن قيادات النقابة سيضعون يدهم فى يد كل مخلص، لصالح زملائهم واسترداد النقابة والضرب بيد من حديد على من يعبث أو يحاول الاستمرار فى العبث".

والتقى سامح عاشور، نقيب المحامين السابق، الأسبوع الجاري، عددا من أعضاء مجلس النقابة الحاليين والسابقين وبعض نقباء الفرعيات والقيادات النقابية وايضا أعضاء المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب.

يأتي ذلك في الوقت الذي تزايد فيه الحديث عن تحركات مكثفة لسحب الثقة من النقيب الحالي رجائي عطية، وتشكيل تجمعات نقابية لهذا الغرض.

ودشن عدد من المحامين، محسوبين على جبهة سامح عاشور، لجنة تحت مسمى إنقاذ نقابة المحامين، بهدف سحب الثقة من النقيب الحالي، إثر عدد من الأزمات أكدوا أن النقيب الحالي تسبب فيها.

وبدأت اللجنة في حشد الدعم لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي واستعراض أهدافها، كما يجري ترتيب اجتماع لأعضائها الأسبوع الجاري لتكثيف فعالياتها، فيما أبدى رجائي عطية، عدم اهتمامه بأي تحركات تهدف لسحب الثقة منه، وطالب بعدم نقل مثل هذه الاخبار له.