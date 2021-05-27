الخميس 27 مايو 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

مصر

وزيرا التعليم العالي والبيئة يناقشان مقترح الهوية البصرية لشرم الشيخ

الدكتور خالد عبدالغفار
الدكتور خالد عبدالغفار

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أمس الأربعاء، اجتماعًا مع الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بحضور اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لمناقشة مقترح الهوية البصرية لمدينة شرم الشيخ.

وأكد عبدالغفار، على التكليف الرئاسي بتصميم الهوية البصرية لكل محافظات مصر من أجل وضع هوية مصر البصرية لكل محافظاتها على الخريطة العالمية، ما يسهم إيجابيًا  فى الترويج السياحى لها.

وأشار عبدالغفار إلى الهوية البصرية للمدن والمحافظات، والتي تهدف إلى تسليط الضوء على القيم الجوهرية الثقافية والتاريخية للمحافظات والمدن المصرية من خلال هوية بصرية يعرفها العالم.

ومن جهتها، أكدت فؤاد على أن هذا الاجتماع يأتى تنفيذا  لتوصية رئيس مجلس الوزراء  للتشاور وتحقيق مزيد من المصالح لجميع الأطراف وتحقيق أقصى فائدة من مشروع الهوية البصرية لمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء، موضحة أننا في مرحلة هامة من التنمية التي تشهدها مصر تحرص فيها القيادة السياسية على أن تكون كافة مشروعاتها لها مزايا على كافة المستويات وتعطى قيمة مضافة.

وأشادت وزيرة البيئة بمشروع الهوية البصرية لشرم الشيخ المقدم من الجامعة الألمانية بالتعاون مع الهيئة الهندسية، كما دعت إلى تكراره في باقي المحافظات بالتعاون مع مزيد من الجامعات لتحقيق تبادل الخبرات وتعظيم الاستفادة وأطفاء لمسة حضارية على جميع المحافظات المصرية، كما تعمل حاليا وزارة البيئة على وضع الهوية البصرية لمحمياتها من خلال حملة "إيكو إيجيبت".

وأوضح اللواء خالد فودة، أن محافظة جنوب سيناء والجامعة الألمانية بالقاهرة، وقعا بروتوكول تعاون ثنائي مشتركًا، لدعم وتطوير مدينة شرم الشيخ جماليًا وتخطيطيًا بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأضاف أن شعار المدينة صمم بمزج كلمة شرم الشيخ باللغة العربية والإنجليزية، ويعبر الجزء العلوي من كلمة شرم عن أمواج البحر، والجزء السفلي يعبر عن أعماق البحر، بينما الثلاث نقاط في حرف الشين تعبر عن جبال المدينة، لافتًا إلى أن الجامعة راعت في تصميمها للشعار أن يظهرها كمدينة عالمية، مدينة سلام وأمل، مدينة ترحب بالثقافات المختلفة من جميع أنحاء العالم، مدينة غنية بالموارد الطبيعية والأنشطة الترفيهية.

من جهته، قال الدكتور أيمن عاشور، نائب وزير التعليم العالى لشئون الجامعات، إن الهوية البصرية موضوع شامل لمدينة لا تتضمن الشعار أو الاسم فقط، وإنما يتسع مدلولها ليشمل حتى الألوان، الخطوط، وحتى العبارات والكلمات والشعارات اللفظية، والطابع العمراني والمعماري أيضًا للمدينة.

وخلال الاجتماع، استعرض كل من الدكتور أشرف رضا، رئيس مجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان، والدكتورة رنيا نخيل، وكيل مجال الفنون والتصميم بجامعة الجلالة، مقترح الهوية البصرية لإحدى المدن المصرية يتضمن مميزات المدينة، والرؤية والرسالة، وعناصرها المميزة.

 

محافظة تنمية تعليم محافظة جنوب سيناء الجامعات التعليم العالي

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