«مكرم»: تسهيل توثيق الأوراق اللازمة لاستثمار المصريين في الخارج بالبورصة

بالتنسيق مع «الخارجية»

شارك كل من السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية، في جلسة نقاشية تفاعلية من خلال تطبيق "Clubhouse" بحضور عدد من المصريين في الخارج، لتعريفهم بفرص الاستثمار لسوق الأوراق المالية المصري.

جاء اللقاء استكمالا لسلسلة الجهود التي يقوم بها الطرفين تفعيلا لبروتوكول التعاون مع وزارة الهجرة لتعريف وتحفيز المصريين في الخارج بفرص الاستثمار بالبورصة المصرية.

حضر اللقاء نحو ٢٨٠ مشاركا غالبيتهم من المصريين في الخارج، وكذا ممثلين عن شركات الوساطة وإدارة الاستثمار التي أبدت رغبة للمشاركة في المبادرة، وهم أحمد أبو السعد عن شركة أزيموت وكذا أحمد حمودة عن شركة ثندر وإيهاب رشاد عن شركة مباشر، وأدار اللقاء الإعلامية شيرين عويس، ومحمد خيرت مؤسس موقع Egyptian Streets بأستراليا أحد أشهر المواقع الإنجليزية والحاصل على جائزة الأكثر تأثيرًا في العالم.

في البداية، رحبت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج بالحضور، وأعربت عن تطلعها لمواصلة العمل اللازم مع البورصة المصرية لتعريف المصريين في الخارج بفرص الاستثمار بالبورصة المصرية.

وأعربت السفيرة نبيلة مكرم عن سعادتها وتقديرها للجهود المتسارعة من قبل فرق العمل بالبورصة ووزارة الهجرة لتفعيل بروتوكول التعاون بهدف تعريف المصريين بالخارج بفرص الاستثمار بالبورصة المصرية، لتوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتبسيط الإجراءات اللازمة لاستثمار المصريين وأهمها التنسيق مع وزارة الخارجية لتسهيل عملية توثيق المستندات والأوراق المطلوبة ليتمكن المصريين بالخارج من الاستثمار في البورصة، وهي فتح حساب في شركات الوساطة واتفاقية أمين الحفظ Custody Agreement".

وأضافت وزيرة الهجرة أن المصريين بالخارج لديهم الرغبة في الاستثمار بالبورصة المصرية ولكن لم يكن لديهم المعلومات الكافية عن هذا القطاع أو عن كيفية الاستثمار به، لافتة إلى أن المصري بالخارج لديه ثقة كبيرة جدا في الاقتصاد المصري والسياسات النقدية والإصلاحات الاقتصادية، بالإضافة إلى المؤشرات الايجابية للاقتصاد المصري والتي أكدتها العديد من المؤسسات الدولية.

وأوضحت السفيرة نبيلة مكرم أنه تم العمل على برتوكول بين وزارة الهجرة والبورصة المصرية لتعريف المصري بالخارج على سوق المال المصري، وهو فرصة جيدة وممتازة لوصول المعلومة بطريقة صحيحة فيما يتعلق بالمشاركة، مشيرة إلى أنه من المهم الرد على المصريين بالخارج وتوعيتهم، معربة عن سعادتها بأن أول توعية بحضور الدكتور محمد فريد رئيس البورصة المصرية عبر "Clubhouse"، وأن هذه الندوة سيليها التوعية بالعروض المقدمة والمعلومات اللازمة والمتوفرة عبر صفحات الوزارة على وسائل التواصل الاجتماعي، وإدماج المصريين بالخارج بسوق المال المصري والاقتصاد المصري مما سيكون له أثر ايجابي على الاقتصاد.

وفي ختام كلمتها، أعربت السفيرة نبيلة مكرم عن سعادتها بهذه الندوة والتحدث في موضوع مهم وهو الاستثمار المصريين بالخارج في البورصة المصرية، مؤكدة أن الفريقين بوزارة الهجرة والبورصة على تواصل دائم، وسيكون هناك اجتماع قريبًا للجنة التنفيذية للبروتوكول، مؤكدة على حماية البيانات والاستثمارات الخاصة بهم وتوفير المعلومات وإزالة كافة المعوقات التي من الممكن أن تواجههم خلال التقدم للاستثمار في البورصة المصرية.