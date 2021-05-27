الخميس 27 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

629 إصابة جديدة بكورونا فى كوريا الجنوبية

فيروس كورونا
فيروس كورونا

أعلنت الوكالة الكورية الجنوبية للسيطرة على الأمراض والوقاية اليوم الخميس، تسجيل 629 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما رفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 138 ألفا و311 حالة.

وذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس) أنه تم أيضا تسجيل 3 حالات وفاة جديدتين بالفيروس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1943 حالة، بينما ارتفع عدد الحالات الحرجة إلى 154 حالة.

يشار إلى أن عدد من حصلوا على الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا في كوريا الجنوبية بلغ 4 ملايين و30 ألفا و744 حالة، بينما بلغ عدد من حصلوا على الجرعة الثانية مليونين و12 ألفا و919 حالة.

 

أعراض الإصابة بكورونا

 

تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أن عدد الوفيات التي سببتها جائحة كورونا أكبر بمرتين أو ثلاث مرات من الأرقام الرسمية المعلنة المنسوبة إلى الوباء.

وأفادت المنظمة، في تقريرها السنوي حول الإحصاءات الصحية العالمية، بأن جائحة كورونا تسببت عام 2020 فى وفاة ثلاثة ملايين شخص سواء بشكل مباشر أم غير مباشر، في حين تشير الأرقام الرسمية إلى تسجيل نحو 1.8 مليون وفاة.
 

 

ترتيب إصابات كورونا عالميًا 

 

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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