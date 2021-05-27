الخميس 27 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

خطة تأمين مباراة الزمالك والإسماعيلي على استاد السويس

الزمالك والإسماعيلي
الزمالك والإسماعيلي

بدأت الأجهزة الأمنية منذ صباح اليوم الخميس، تعزيز خدماتها الأمنية وإجراءاتها بمحيط إستاد السويس الجديد لتأمين المباراة المرتقبة بين فريقي نادي الزمالك والإسماعيلي بدور الستة عشر لبطولة كأس مصر.

ويؤمن ضباط مديرية أمن السويس مداخل الإستاد، ووصول حافلات الفريقين، ولاعبي الناديين، بالإضافة لتأمين طاقم التحكيم الذي يدير المباراة المرتقبة إلى جانب تأمين طريق العودة عقب انتهاء المباراة.

وأكدت مصادر أمنية منع التجمعات على المقاهي والكافيهات أثناء عرض المباراة، طبقا لقرار الوزراء للحد من إنتشار فيروس كورونا ومنع تفشي المرض.

واكتملت صفوف النادي الإسماعيلي بعودة القوة الضاربة للدراويش قبل ساعات من مواجهة الزمالك المقرر لها التاسعة مساء اليوم الخميس على إستاد السويس الجديد.

وفي سياق منفصل خلت قائمة فريق الإسماعيلي من الإصابات بعدما شارك عبد الرحمن مجدي جناح الفريق الدولي في جزء من المران الجماعي عقب تماثله للشفاء وانتهائه من برنامج التأهيل الذي خضع له طوال الفترة الماضية، على أن تصبح مشاركته في المباريات القادمة في يد الجهاز الفني.

وعكف الجهاز الفني للدراويش على دراسة مباراة الزمالك الأخيرة بالدوري أمام المصري البورسعيدي، والتي انتهت بفوز الفريق الأبيض بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في ظل رغبة جهاز الدراويش فى رصد نقاط القوة و الضعف لدى نادي الزمالك، قبل مواجهة النارية التي تجمع الفريقين اليوم الخميس في ثمن نهائي كأس مصر، وحذر إيهاب جلال لاعبيه من خطورة الدقائق الأخيرة فى مباراة الزمالك، لاسيما أن الفريق الأبيض تمكن من الفوز على الطلائع 2-1 في الدقائق القاتلة وكرر نفس السيناريو أمام المصري البورسعيدي

ويرغب الإسماعيلى في مواصلة عروضه الجيدة وتحقيق فوز سيكون بمثابة الأغلى له هذا الموسم حال تم تحقيقه على نادي الزمالك، وذلك للاستمرار في المنافسة على بطولة كأس مصر الغائبة عن خزينة الدراويش منذ 21 عاما.

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