الخميس 27 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

صحيفة هندية تدرج «الغردقة» ضمن أجمل 10 وجهات سياحية في العالم

الغردقة
الغردقة

رشحت صحيفة "هندوستان تايمز" الهندية، مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، كوجهة سياحية مميزة لقضاء الرحلات الاقتصادية بخريف هذا العام.

وفي تقرير نشرته الصحيفة على موقعها الإلكتروني أمس الأربعاء، اختارت الغردقة ضمن قائمة أعدتها لأفضل وأجمل 10 مدن سياحية في العالم لأصحاب الميزانية المحدودة؛ إذ يمكن قضاء عطلة نهاية الأسبوع بها بأسعار مناسبة واقتصادية في خريف 2021. 

وقالت الصحيفة أن الغردقة تعد من المدن التي تمنح مصدر إلهام رائع لقضاء العطلات والهروب من الواقع والاستمتاع بالطبيعة الساحرة خاصة في فصل الخريف. 

ووصفت الصحيفة مصر بأنها "موطن لأجمل مواقع الغوص الملونة في العالم"، مضيفة أن منتجع الغردقة على ساحل البحر الأحمر يعد هو الرائد لتلك المدن الساحلية التي تشتهر بأنشطة الغوص. 

وتابعت قائلة "عندما يتعلق الأمر بمصر، فإن أول ما يتبادر إلى الذهن هو الأهرامات وأبو الهول ووادي الملوك، ولكن ما قد لا تعرفه عن أرض الفراعنة أنها موطنًا لأجمل المدن الساحلية بالعالم". 

وأضافت الصحيفة الهندية: "إن الخريف، بألوانه الجميلة ودرجات الحرارة المعتدلة، هو الوقت المثالي لاكتشاف وجهات جديدة"، وعرضت قائمة بأفضل 10 وجهات سياحية رخيصة حول العالم. 

 

وشملت القائمة أيضا: مدينة غاليسيا في أقصى غرب إسبانيا التي تُحاط بالمحيط الأطلسي وبحر كانتابريا، وجبال تاترا العالية في سلوفاكيا ومدينة برلين الألمانية، وجزيرة الكنز في جمهورية الدومينيكان، وساحل مالابار في الهند، ومدينة ريغا على ساحل بحر البلطيق، ونهر ميكونغ في كمبوديا. 

وكان موقع "أفريكا نيوز" قد أفاد، نقلا عن ملاك ومشغلي الفنادق الرائدة في مصر، أن المدن السياحية بالبحر الأحمر تتمتع بشعبية متنامية وأصبحت تجذب إليها أعدادًا كبيرة من السائحين الأوروبيين، مشيرا إلى أن أكثر من نصف أعداد السائحين الزائرين لمصر يتوجهون مباشرة إلى تلك المنتجعات السياحية.

ونقل الموقع عن دافيد كورنيك، المدير الإقليمي في شركة "فانتاج كابيتال"، قوله إنه "رغم الأضرار الجسيمة التي ألحقها تفشي جائحة كورونا بقطاع الفنادق والضيافة عالميًا طوال العام الماضي، فإننا نرى أن مقومات النمو طويلة الأجل لفنادق البحر الأحمر لم تتأثر". 

صحيفة هندوستان تايمز الغردقة البحر الاحمر الرحلات الاقتصادية مدن سياحية في العالم الخريف

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