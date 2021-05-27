الخميس 27 مايو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وزير التموين يفتتح اليوم المكتب النموذجي المميز لخدمات وزارة التموين

وزير التموين يفتتح المكتب النموذجي المميز لخدمات الوزارة

وزير التموين
وزير التموين

يزور الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، محافظة بورسعيد، اليوم الخميس، لتفقد عدد من المنشآت والمشروعات التموينية، وافتتاح المكتب النموذجي المميز لخدمات وزارة التموين في نطاق حي المناخ كأول مركز من نوعه على مستوى الجمهورية.

وسيستقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وزير التموين، فور وصوله لديوان عام المحافظة لعقد اجتماع مغلق بينهما، لمناقشة عدد من القضايا والملفات التموينية.

ومن المنتظر أن يفتتح وزير التموين ومحافظ بورسعيد المكتب النموذجي المميز لخدمات وزارة التموين والتجارة الداخلية في نطاق حي المناخ كأول مركز من نوعه على مستوى الجمهورية، ويتفقدا كل من: سوق العصر 1 و2 في حي العرب، ومصنع لتعبئة وتغليف الخضروات والفاكهة، وصوامع شركة بورسعيد للمطاحن الحديثة لمتابعة موسم توريد القمح.

وفي شأن آخر كان قد اعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد عن بدء تفعيل خدمة الرسائل النصية على الموبايل sms المرسلة للمواطنين المتعاملين مع المركز التكنولوجي لخدمه المواطنين بحى المناخ والتى تم تفعيلها من خلال التطبيق الموحد للمراكز التكنولوجية لإخطار العميل بموقف الطلب أو الخدمة المتقدم للحصول عليها.

وأكد المحافظ  بأن تلك الخدمة تم تطبيقها من أجل التيسير على المواطنين فى الحصول على أفضل خدمة وتوفير الوقت والجهد وتقليل تردد المواطنين على المركز حيث يتم اعلام المواطن بانتهاء الطلب أو سداد الرسوم أو استكمال أوراق.

وأشار إلى أنه تم التعامل مع ١٣٦ طلب تم اخطارهم عن طريق رسائل sms وتتم هذه الخدمة تتم ضمن خطة برنامج التنمية المحلية لدعم التحول الرقمى وتحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.

وأضاف أن هناك لمتابعة للمنظومة من خلال اجهزة الحي برئاسة الدكتور منصور بكري رئيس حي المناخ.

افتتاح وزير التموين بورسعيد المنشآت

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