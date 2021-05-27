الخميس 27 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

أمريكا: نثق أن اليابان ستمنح الأولوية للصحة العامة في الألعاب الأولمبية

أولمبياد طوكيو
أولمبياد طوكيو

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، اليوم الخميس، إن الحكومة الأمريكية تثق في التزام اليابان بمنح الأولوية للصحة العامة في الوقت الذي تستعد فيه لاستضافة أولمبياد طوكيو هذا الصيف وسط جائحة فيروس كورونا.
وأضافت جان بيير "لقد شددت حكومة اليابان على أن الصحة العامة تظل أولوية مركزية، وهذا هو الالتزام الذي قطعوه لنا ولبلدان أخرى حيث سيحضر رياضيون الألعاب الأولمبية في غضون أسابيع قليلة، نثق في ما قالته لنا حكومة اليابان".
وأشارت وكالة الأنباء اليابانية"كيودو"، إلى أن هذه التصريحات تأتي بعد أن دعت صحيفة يومية يابانية كبرى في افتتاحية إلى إلغاء الأولمبياد، ما زاد من حالة الجدل حول خطة اليابان للمضي قُدمًا في تنظيم الحدث الرياضي العالمي على الرغم من عدم تمكنها من السيطرة على الوباء.
وأعلن البيت الأبيض مواصلة الولايات المتحدة دعم خطة اليابان لاستضافة الألعاب الأولمبية الصيفية، مع توقع بروتوكولات صارمة لحماية الرياضيين الزائرين وسط جائحة فيروس كورونا، وذلك بعد يوم من إصدار وزارة الخارجية الأمريكية تحذيرًا ضد السفر إلى اليابان.

وصرحت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين ساكي- وفق ما نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكتروني اليوم الأربعاء- بأن موقف واشنطن بشأن الأولمبياد "لم يتغير".

وأشارت ساكي إلى تأكيدات الحكومة اليابانية بأن "تظل الصحة العامة هي الأولوية المركزية" في خطط استضافة الألعاب.

وأضافت:"احترمنا قرار تأجيل المباريات الصيف الماضي.. نحن نتفهم الاعتبارات الدقيقة التي تدرسها الحكومة اليابانية واللجنة الأولمبية الدولية أثناء التحضير لأولمبياد طوكيو هذا الصيف".

وأكدت ساكي دعم الرئيس الأمريكي جو بايدن بفخر للرياضيين الأمريكيين.

وكان بايدن قد أعرب عن دعمه لجهود رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا لعقد ألعاب الأولمبية وأولمبياد خاص "آمنة" عندما التقى الاثنان منتصف أبريل الماضي.

وأظهر الاستطلاع أن 43% من المشاركين يريدون إلغاء الألعاب، في حين أعرب 40% عن رغبتهم في تأجيلها مرة أخرى، وارتفعت هذه الأرقام من 35% أيدوا الإلغاء في الاستطلاع الذي أجرته الصحيفة قبل شهر، ومن 34% كانوا يرغبون في مزيد من التأخير، بينما أبدى 14% فقط رغبتهم في إقامة الألعاب هذا الصيف كما هو مقرر، انخفاضًا من 28%، وفقًا للاستطلاع الذي شمل 1527 ردًا من 3191 مكالمة هاتفية.

الولايات المتحدة أمريكا اليابان واشنطن الألعاب الأولمبية كورونا اولمبياد طوكيو

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