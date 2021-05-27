إزالة وتسكين وتطوير.. أعمال محافظة القاهرة في 3 مناطق عشوائية

تواصل محافظة القاهرة أعمال إزالة العشوائيات وتسكين قاطنيها في المدن العمرانية الجديدة وإقامة المحاور المرورية وإزالة التعارضات البنائية لها.

عزبة الهجانة

في عزبة الهجانة (مدينة الأمل حالياً) أزالت محافظة القاهرة 672 منزلاً منها 567 بأعمال المرحلة الأولى و105 منازل بالمرحلة الثانية الحالية؛ لتنفيذ أعمال محور «شينزو آبي» وتم تسكين 1696 أسرة في مساكن «المحروسة» منها 1411 أسرة بالمرحلة الأولى المنتهية و285 أسرة في أعمال المرحلة الثانية.

وتعد المرحلة الحالية آخر مراحل تنفيذ محور «شنزو آبي» بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والذي يربط منطقة مدينة نصر والطريق الدائري بطريق السويس، ومن المقرر تشغيله قريباً.

مصر القديمة

وفي مصر القديمة، واصلت محافظة القاهرة أعمالها لإزالة منطقة «بطن البقرة» العشوائية، في إطار خطة الدولة للتطوير الشامل لمنطقة الفسطاط بالكامل وإعادة الشكل الحضاري لهذه المنطقة التاريخية.

وقالت المحافظة إنه تم إزالة 255 عقاراً عشوائياً حتى الآن من إجمالي 730 عقاراً بالمنطقة وتم إخلاء وتسكين 760 أسرة بمساكن حضارية بمشروع «الأسمرات».

وتستهدف محافظة القاهرة في أعمالها بمنطقة «بطن البقرة» تغيير حياة 2000 أسرة إلى الأفضل.

محور «عدلي منصور»

وفي أعمال التوسعة لمحور المستشار عدلي منصور بمسطرد، واصلت محافظة القاهرة أعمالها وتم إزالة 5 مساكن في كمال حجاب وإزالة 3 منازل في امتداد المشروع وجار العمل على إزالة 5 منازل أخرى.

وتعوّض محافظة القاهرة الأهالي بقيمة متر تتراوح ما بين 3 آلاف إلى 3100 جنيه، ويصل سعر الوحدة ما بين 300 إلى 350 ألف جنيه.