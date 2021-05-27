عمرها 101 عام .. خروج معمرة من المستشفى بعد تعافيها من كورونا بالبحيرة

شهد مستشفى كفر الدوار العام "الشامل" بمحافظة البحيرة، المخصص للحجر الصحي لمصابي فيروس كورونا المستجد، تعافي سيدة معمرة تبلغ من العمر 101 عام، من فيروس كورونا، وذلك وسط فرحة عارمة من أعضاء الفريق الطبي من الأطباء والتمريض الذين احتفلوا بتعافيها ومغادرتها المستشفى.

وكانت "السيدة بدوي عامر" مواليد 3 يناير 1920، مقيمة الوسطانية بمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، دخلت مستشفى كفر العام، في 17 مايو الجاري، لتلقيها علاج فيروس كورونا، حيث كانت تعاني من ارتفاع في درجة الحرارة ونقص في الأكسجين وألم في الجسم، وتلقت بروتوكول وزارة الصحة والرعاية الطبية الكاملة والدعم النفسى حتى تعافت وتحسنت حالتها الصحية.

ومن جانبه أعرب الدكتور عمرو دويدار، المشرف العام على مستشفى كفر الدوار، عن بالغ سعادته واعتزازه وشكره إلى الفريق الطبي للجهد المبذول داخل المستشفى، لافتا إلى أنه بالرغم من كل ما يقال عن أن فيروس كورونا يؤثر أكثر في كبار السن، وأن معظم الوفيات الناجمة عنه هي للمتقدمين في العمر، فقد أثبتت الوقائع أن هذه الأقوال ليست صحيحة.



كما أعرب أيضا الدكتور محمود شهاوي، وكيل المستشفى، والدكتورة نسمة صلاح، نائب مدير المستشفى، عن شكرهما للفريق الطبي والفرق المعاونة على الجهد المبذول للارتقاء بمستوى الخدمة وتقديم خدمة طبية أفضل للمريض.

السيدة بدوي عامر

السيدة بدوي عامر

على صعيد آخر، قامت الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة خلال الأيام الماضية، بحملة مكبرة لتعقيم جميع المصالح الحكومية، وجميع الأماكن التي ظهرت بها حالات ايجابية لفيروس كورونا .

وأكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أنه وجه باستمرار عمل تلك الحملات فى جميع أنحاء قرى ومراكز المحافظة، مشيراً إلى أنه تم تخصيص 11 مركز لتلقى اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا، مناشدا المواطنين بسرعة التقدم لتلقي اللقاحات عن طريق المراكز الخاصة بتلقى اللقاحات.