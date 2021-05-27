الخميس 27 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

3509 إصابات جديدة و183 وفاة بكورونا فى أوكرانيا

فيروس كورونا
فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الأوكرانية، اليوم الخميس، تسجيل 3509 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى مليونين و193 ألفا و367 شخصا.

وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها 183 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في أوكرانيا منذ بداية جائحة فيروس كورونا إلى 50 ألفا و67 شخصًا.. حسبما ذكرت وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية.

وتعافى على مدار، أمس 16 ألفًا و867 شخصًا، ليرتفع عدد المتعافين في البلاد إلى مليونين و6 آلاف و918 شخصًا.

 

كورونا حول العالم

 

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الستة التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

 

ترتيب إصابات كورونا عالميًا 

 

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

 

أعراض الإصابة بكورونا

 

تتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وإنتاج القشع وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة. 

ويتطور عدد منها إلى أشكال أكثر خطورة مثل ذات الرئة الشديدة والاختلال العضوي المتعدد، في حين أن غالبية الحالات المصابة تعاني من أعراض خفيفة، لكن المصابين بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة (ARDS) قد يعانون من فشل في عدد من الأعضاء، وصدمات إنتانية، وجلطات دموية.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

كييف أوكرانيا الصحة الأوكرانية كوفيد-19 كورونا

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