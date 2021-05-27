دراسات جديدة تشير لاستمرار المناعة ضد كورونا لمدة عام

كشفت دراسات علمية جديدة أن المناعة ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" تدوم لمدة عام على الأقل، وربما لفترة أطول بكثير، وتتحسن بمرور الوقت خاصة بعد تناول التطعيم، الأمر الذي قد يساعد في تهدئة المخاوف الخاصة بقصر أجل الحماية التي يكتسبها الإنسان ضد كوفيد.

كما أشارت هذه الدراسات، التي نُشرت إحداها في مجلة "نيتشر" العلمية اليوم الخميس، إلى أن معظم الأشخاص الذين تعافوا من كوفيد-19 والذين تم تطعيمهم لاحقًا لن يحتاجوا إلى أي جرعات إضافية، على عكس من تم تطعيمهم لكنهم لم يصابوا أبدًا بالعدوى، يُرجح بأنهم سيحتاجون إلى جرعات إضافية، وكذلك هم الأشخاص الذين أصيبوا لكن أجسامهم لم تنتج استجابة مناعية قوية.

واستندت هذه الدراسة إلى تحليل أجسام الأشخاص الذين تعرضوا لعدوى كورونا قبل عام تقريبًا، حيث وجدت أن الخلايا التي تحتفظ بذاكرة الفيروس تظل موجودة في نخاع العظام وقد تفرز الأجسام المضادة كلما دعت الحاجة لذلك.

في الوقت نفسه، وجدت دراسة أخرى، لا تزال تخضع لمراجعة النشر في المجلة، أن الخلايا البائية الخاصة بالذاكرة تستمر في النضج وتقوى لمدة 12 شهرًا على الأقل بعد الإصابة الأولية.

وقال سكوت هينسلي، اخصائي المناعة في جامعة بنسلفانيا الأمريكية ومُشارك في هذه الدراسات: إن هذه النتائج ربما تهدئ المخاوف من أن المناعة ضد الفيروس عابرة، كما هو الحال مع فيروسات كورونا التي تسبب نزلات البرد العادية. غير أنه أكد، في الوقت نفسه، أن تلك الفيروسات تتغير بشكل كبير كل بضع سنوات. وقال:" إن سبب إصابتنا بفيروسات كورونا الشائعة بشكل متكرر طوال الحياة قد يكون له علاقة بتنوع هذه الفيروسات".

بدوره، قال ميشيل نوسينزويج، اختصاصي المناعة في جامعة روكفلر نيويورك التي قادت الدراسة حول نضج الذاكرة:" في الواقع، خلايا الذاكرة B، أو ما تُسمى بالخلايا البائية، التي يتم إنتاجها استجابةً للإصابة بفيروس SARS-CoV-2 والمُعزَّزة بالتطعيم تكون قوية جدًا لدرجة أنها قد تحبط حتى أنواع الفيروسات المختلفة، مما يلغي الحاجة إلى المعززات في المستقبل".

وأكد نوسينزويج أن:" الأشخاص الذين أصيبوا بالعدوى وتم تطعيمهم لديهم بالفعل استجابة رائعة ومجموعة رائعة من الأجسام المضادة، لأنهم يواصلون تطوير أجسامهم المضادة. وأنا أتوقع أنها ستستمر لفترة طويلة".

مع ذلك، رجح نوسينزويج بأن الأشخاص الذين لم يصابوا بـ كوفيد-19 وتم تطعيمهم قد يحتاجون في النهاية إلى جرعة معززة، وقال: هذا هو نوع الشيء الذي سوف نتأكد منه قريبًا جدًا".