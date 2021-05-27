الخميس 27 مايو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تقارير إعلامية تكشف عن سلالات كورونا متحورة جديدة بروسيا

كورونا
كورونا

نقلت تقارير اعلامية عن عالم الأوبئة، ورئيس المجموعة العلمية لتطوير سبل تشخيص الأوبئة الجديدة في مركز البحوث التابع لهيئة حماية المستهلك الروسية، كامل حفيظوف، أنه تم رصد ظهور سلالات محلية متحورة جديدة من فيروس كورونا على غرار السلالة البريطانية وسلالة جنوب أفريقيا، مؤكداً أنه لا يزال من المبكر حالياً الحديث عن تأثيرها على البشر.

وقال حفيظوف: "لقد رأينا مؤخرًا عدة مئات من حالات تشخيص السلالة البريطانية سواء في روسيا بشكل عام أو في موسكو، وهو أمر متوقع تماماً نظرًا لخصائصه، وفقا لفرانس برس.

كما أن هناك بعض السلالات الروسية المحلية من الفيروس ، والتي تحتوي على طفرات جينية مميزة على غرار المتغيرات في السلالات البريطانية والجنوبية الأفريقية، ولكنه من السابق لأوانه القول إن لديها تأثيرات مختلفة معينة على البشر".

وأشار إلى أنه من السابق لأوانه إعطاء أسماء جديدة لهذه الطفرات حتى يتم تجميع البيانات الكافية.

 

تحقيقات نشأة فيروس كورونا المستجد 

 

يذكر أنه في تقرير صدر في مارس الماضي بالتعاون مع علماء صينيين، قال فريق تقوده منظمة الصحة العالمية قضى أربعة أسابيع في ووهان وحولها في يناير وفبراير، إن الفيروس ربما انتقل من خفافيش إلى الإنسان عبر حيوان آخر، وإن "ظهوره نتيجة حادث مختبر يعتبر منحى غير محتمل بشدة".

وتصاعد إحباط واشنطن في الأسابيع القليلة الماضية بشأن ما تعتبره تعاونا غير كاف من الصين في التحقيق الدولي.

من جانبه قال الرئيس الأمريكي جو بايدن: "لقد طلبت الآن من المخابرات مضاعفة جهودها لجمع وتحليل المعلومات التي يمكن أن تقربنا من التوصل إلى نتيجة نهائية، وإبلاغنا بذلك في غضون 90 يومًا".

وتسعى الوكالات الأميركية لتحديد منشأ كوفيد-19 بعد أن أدركت الحكومة لأول مرة أن الفيروس يمثل خطرا شديدا على الصحة في أوائل 2020.

 

الأوبئة حماية المستهلك الروسية حماية المستهلك السلالة البريطانية السلالات الروسية

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